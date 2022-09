Trump advierte que el "sabotaje" contra los gasoductos rusos Nord Stream podría provocar la III Guerra Mundial

El expresidente de EE.UU. Donald Trump ha insinuado que la Administración de su sucesor, Joe Biden, podría estar detrás del "sabotaje" contra los gasoductos rusos Nord Stream.

Trump recurrió este miércoles a su plataforma Truth Social, donde publicó un video de inicios de febrero en el que Biden amenazó con acabar con el Nord Stream 2, que conecta a Rusia y Alemania a través del fondo del mar Báltico. Su construcción terminó el año pasado pese a la oposición de Washington, Polonia, Ucrania y otros países, aunque la infraestructura no llegó nunca a operar por influencias políticas en la Unión Europea.

"Si Rusia invade [Ucrania]… entonces ya no habrá Nord Stream 2. Le pondremos fin", dijo entonces Biden. Cuando se le preguntó sobre cómo Washington lograría eso, considerando que el gasoducto estaba bajo el control de Alemania, el inquilino de la Casa Blanca respondió: "Le prometo que podremos hacerlo".

"¿La Tercera Guerra Mundial?"

"Vaya, qué declaración. ¿Alguien de la Tercera Guerra Mundial?", escribió Trump en un breve comentario debajo del video.

Previamente, Trump criticó que todos los ojos estaban puestos en el huracán Ian, mientras "un acontecimiento mucho más importante a largo plazo fue el anuncio de que los gasoductos Nord Stream 1 y 2 […] han sido saboteados". "Esto podría llevar a una escalada mayor, o a la guerra!", alertó.

Este lunes se registraron fugas de gas en tres líneas del sistema de gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en aguas del Báltico. Las estaciones sismológicas de Suecia y Dinamarca detectaron potentes explosiones submarinas en las zonas donde se produjeron las fugas. Los gobiernos de ambos países consideran que la situación fue resultado de "un acto de sabotaje", de "acciones deliberadas" y no "de un accidente".

Donald Trump vinculó los hechos con el conflicto en Ucrania y afirmó que un enfrentamiento militar entre Moscú y Kiev nunca habría ocurrido si él estuviera en la Casa Blanca. "La catástrofe de Rusia y Ucrania no debería haber ocurrido nunca, y definitivamente no habría ocurrido si yo fuera presidente", expresó. Además, instó a Washington a ayudar a solucionar el conflicto y "no empeorar las cosas con la explosión de los gasoductos".

Quiénes serían los beneficiarios

Tras lo ocurrido, el excanciller polaco y actual diputado del Parlamento Europeo Radoslaw Sikorski agradeció a EE.UU. por los daños sufridos por los gasoductos.

"Como decimos en polaco, una pequeña cosa, pero mucha alegría", escribió el político en su cuenta de Twitter. Un día después de las emergencias en la red Nord Stream, Polonia inauguró el gasoducto Baltic Pipe, que lleva gas noruego hasta territorio polaco a través del mar Báltico, en un esfuerzo por desvincular al país y a Europa del gas ruso.

Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia denunciaron que las explosiones ocurrieron en una zona controlada por los servicios secretos estadounidenses, al tiempo que recordaron las constantes amenazas realizadas por las autoridades del país norteamericano de "aislar a Europa de los recursos energéticos rusos".

"El beneficiario absoluto en esta situación es Washington. La inhabilitación de los gasoductos, para resumir lo que han dicho funcionarios estadounidenses en los últimos años, permitirá a EE.UU. aumentar las entregas del gas natural licuado a la UE", manifestó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.