Erdogan sostiene que Turquía seguirá bajando los tipos de interés y se mofa por la caída de la libra esterlina

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha declarado este jueves ante la asamblea general de la Confederación de Comerciantes y Artesanos de Turquía (TESK) que busca reducir aún más los tipos de interés, que actualmente se sitúan en un 12 %.

"Hemos bajado el tipo de interés al 12 %. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Hay que bajarlo más", dijo Erdogan. "Hemos discutido, estamos discutiendo esto con nuestro Banco Central. He sugerido que es necesario que esto baje más en las próximas reuniones del comité de política monetaria", afirmó en un discurso, transmitido por CNN Turk.

En su opinión, bajar los tipos de interés llevará a una menor inflación. "Mi batalla más grande es contra el interés. Mi principal enemigo es el interés", aseveró ante los congregados.

El mandatario turco también aprovechó la ocasión para lanzar pullas al Reino Unido por la histórica caída de la libra esterlina, al hacer constar que esta "ha explotado".

La moneda británica cotizaba el jueves cerca de 1,08 dólares, por encima del mínimo histórico de 1,035 dólares registrado el lunes. Desde el pasado viernes, la moneda ha perdido alrededor del 4 % de su valor. La lira turca, por su parte, alcanzó este jueves un mínimo histórico al cotizar a 18,549 frente al dólar.