EE.UU. anuncia nuevas sanciones relacionadas con Irán

El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha emitido este jueves una actualización sobre las sanciones impuestas a entidades vinculadas con Irán.

Entre los afectados se encuentra el operador de almacenamiento de petróleo chino Zhonggu Storage and Transportation Co. Ltd., una empresa que "proporciona un conducto vital para el comercio de petróleo iraní" y otras nueve entidades de China, Irán, India y Emiratos Árabes Unidos, acusadas de violar las restricciones a las exportaciones de petróleo iraní.

Más información, en breve.