Meta anuncia la paralización de nuevas contrataciones

A partir del viernes se "detendrá la búsqueda de candidatos" y no habrá "ninguna oferta" hasta que se levante la medida a finales de este año, indicó la jefa de personal de la compañía.

Mark Zuckerberg, director general de la tecnológica estadounidense Meta Inc. (organización calificada en Rusia como extremista), anunció la paralización de nuevas contrataciones y advirtió sobre la restructuración y reducción en algunos de sus equipos, con el objetivo de bajar costos mientras la compañía se centra en el desarrollo de su metaverso.

Durante una sesión de preguntas y respuestas con empleados de la empresa, Zuckernerg dijo que Meta congelaría las contrataciones y reduciría los presupuestos en la mayoría de las divisiones, incluidas aquellas que anteriormente habían experimentado un importante crecimiento. Esto provocaría despidos en varios departamentos, sin que haya reemplazos, informó Bloomberg.

Zuckerberg agregó que es probable que Meta sea más pequeña en 2023."Esperaba que la economía se hubiera estabilizado más claramente a esta altura, pero por lo que estamos viendo todavía no parece que lo haya hecho, así que queremos planificar de forma algo conservadora", dijo.

Asimismo, la jefa de personal del gigante de redes sociales, Lori Goler, advirtió a los trabajadores que, a partir del viernes la compañía "detendrá la búsqueda de candidatos y no hará ninguna oferta hasta que se levante la medida a finales de este año", recoge The Financial Times.

Goler precisó que si bien algunos equipos seguirán creciendo, cada uno tendrá que decidir individualmente cómo priorizar proyectos y reestructurarse para "garantizar que podamos cumplir con nuestras principales prioridades". "Las transferencias internas también serán congeladas", destacó.

En julio, Zuckerberg anticipó que planea "reducir constantemente" la contratación de empleados y pidió a los gerentes que comenzaran a identificar a aquellos con desempeño débil.

La compañía, propietaria de Facebook e Instagram, reportó un crecimiento récord durante años, sin embargo, los informes de ganancias trimestrales de 2022 han sido menos satisfactorios: en parte, debido a la creciente competencia por la atención de los usuarios y la lucha contra la caída de la publicidad, que ha perdido ventaja debido a las nuevas restricciones de privacidad de Apple Inc.

En su trimestre más reciente, Meta reportó una disminución del 1 % en los ingresos con respecto al mismo periodo del año anterior. Era la primera vez que los ingresos del gigante de las redes sociales caían desde que salió a bolsa hace una década.