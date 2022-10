Reportan que el Pentágono reforma el 'mando ucraniano' en su base de Alemania

El Departamento de Defensa de EE.UU. está trabajando en mejorar el proceso de transferencia de armas a Ucrania mediante la creación de un nuevo mando militar dedicado al equipamiento y entrenamiento de los uniformados ucranianos en Alemania, según fuentes familiarizadas con el asunto.

El mando tendría su sede en Wiesbaden, donde el Ejército del país norteamericano tiene su cuartel general europeo, y estaría formado por 300 miembros del personal, dirigidos por el general Christopher Cavoli, jefe el Mando Europeo de EE.UU., dijeron funcionarios no identificados citados por The New York Times el jueves.

Los cambios, que pretenden darle una "estructura formal a lo que ha sido improvisado" desde el 24 de febrero, se basan en el modelo de entrenamiento y asistencia de EE.UU. en Irak y Afganistán durante las últimas dos décadas, reportó el diario neoyorquino.

La nueva unidad buscará realizar importantes alteraciones en el actual programa de entrenamiento y equipamiento para Kiev, y Wiesbaden seguirá siendo un componente clave en el esquema, ya que la mayoría de las tropas ucranianas que actualmente reciben instrucción sobre las armas estadounidenses lo hacen en esa ciudad o cerca de ella.

Desde que Rusia envió tropas al país vecino a finales de febrero, la ayuda militar estadounidense a Ucrania ha sido gestionada en gran medida desde Alemania y Polonia por el teniente general Christopher Donahue, quien también supervisó la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán el año pasado. Sin embargo, Donahue y su personal regresarán a su país el próximo mes, creando la necesidad de un mando especializado orientado a entrenar y armar a las tropas ucranianas.

Desde el inicio del mandato del presidente estadounidense Joe Biden, Washington ha brindado a Kiev asistencia en materia de seguridad por un valor total de 16.900 millones de dólares. De esta suma, más de 16.200 millones fueron facilitados a Ucrania después de que Rusia iniciara su operativo militar el pasado 24 de febrero.