El ministro de Finanzas francés afirma estar "preocupado" por la situación económica del Reino Unido

El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, aseguró estar "preocupado" por la situación económica creada en el Reino Unido tras el anuncio del plan presupuestario de la primera ministra británica Liz Truss.

"No me preocupa la situación de la zona euro, en cambio, me preocupa la situación británica", dijo este viernes a la radio Europe 1.

"Esto demuestra que los golpes en materia de política financiera, de política económica, no funcionan", expresó, al considerar que hacer "anuncios espectaculares", como el realizado por Downing Street, "perturba el mercado, perturba el equilibrio financiero y lleva a un verdadero desastre".

Le Maire hacía referencia al plan fiscal de Truss, presentado por su ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng, el viernes pasado, que implica un enorme endeudamiento por parte del Gobierno británico y provocó la caída de la libra esterlina hasta un valor de 1,035 dólares, cotizando en las operaciones asiáticas de este lunes por debajo de los 1,11 dólares, su nivel más bajo en 37 años.

Mientras, el país galo mantiene "tipos de interés que siguen siendo razonables" y "bastante cercanos a los tipos alemanes", porque "hay coherencia en la política económica y financiera de Francia", sostuvo Le Maire.

Además, el ministro agregó que el Reino Unido también estaba pagando el costo de abandonar la Unión Europea. "Salir de Europa es un golpe considerable, porque Europa es una protección", argumentó.