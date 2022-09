López Obrador confirma un ciberataque a la Secretaría de la Defensa Nacional que reveló sus problemas de salud

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron hackeados y que toda la información que se filtró sobre sus problemas de salud son ciertos.

"Hubo un ataque cibernético, un robo de información. Mediante esos mecanismos modernos extraen archivos. Es gente muy especializada", dijo luego de que el periodista Carlos Loret de Mola revelara el 'hackeo' realizado por un grupo autodenominado "Guacamayas" en otros países.

"Quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser una agencia o un grupo del extranjero, a no ser que sea nacional, lo dudo. Ellos mismos sostienen que han hecho algo parecido en Guatemala, Colombia, Chile y El Salvador", señaló.

El ciberataque reveló que, el pasado 2 de enero, una ambulancia aérea del Ejército trasladó de emergencia y en condiciones de gravedad al presidente desde el estado de Chiapas hasta un hospital de la Ciudad de México.

#Mañanera || “Estoy enfermo”, confirma #AMLO tras hackeo que revela sus problemas de saludEl presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó padecimientos como angina inestable de riesgo alto e hipotiroidismo, que fueron revelados por el reciente hackeo a la #Sedena. pic.twitter.com/QQI696ZYKO — Vivo Noticias Veracruz (@VivoNoticiasVer) September 30, 2022

Esa información se mantuvo oculta hasta ahora. El diagnóstico fue una "angina inestable de riesgo alto" que podría derivar en un infarto.

"Sí, estoy enfermo, tengo varios padecimientos (...) Solo hay una cosas que no tengo, lo del alcohol no, pero lo demás sí, y otros males, todos los que se mencionan ahí", dijo López Obrador en torno a las revelaciones que intentó minimizar y que advierten que padece problemas de tiroides, hipertensión y gota. A continuación, y para restar importancia, pidió reproducir la canción 'Que no me quiso el Ejército', de Chico Ché.

Luego de reconocer que en enero lo trasladaron con un riesgo de infarto, explicó que los médicos le recomendaron un cateterismo que se retrasó porque días después dio positivo en covid.

Ya durante las revisiones médicas, le encontraron otros problemas de salud y finalmente aceptó un tratamiento que lo obliga a tomar "un cóctel" de medicinas todas las noches.

"Estoy pendiente, me reviso cada tres o cuatro meses. Eso depende de cómo uno se sienta. Lo más delicado es la hipertensión, por eso a veces camino y voy a escalar cerros, para hacer lo que llaman cardio ejercicio", precisó.

El presidente lo acepta: tal como revelamos, el Ejército mexicano fue objeto de un hackeo histórico. Miles de documentos confidenciales exhiben en todo lo que ha mentido AMLO: desde su salud hasta los operativos militares. #Loret de @latinus_us: https://t.co/nRCWp2h4oYpic.twitter.com/MIgnpZOdGG — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) September 30, 2022

Cuidados

López Obrador explicó que se está cuidando los riñones porque las medicinas para tratar determinadas enfermedades pueden afectar otros órganos.

Por otra parte, confió en que a partir de 2024, cuando termine su Gobierno, tendrá otro estilo de vida que le ayudará a mantener un buen estado de salud, ya que vivirá en una ciudad al nivel del mar.

"En el caso de la hipertensión, ya no voy a tener tantas presiones, entonces voy a bajarle a las pastillas y va a ser todo más natural, pero mientras tenga la responsabilidad que me dio el pueblo tengo que hacerles caso a los médicos", expresó.

Un periodista le preguntó si su vida podría corre peligro siendo presidente, lo que descartó por completo. "No pienso en eso, me siento bien. Cuento con el apoyo de la gente", afirmó al calificar como "una bajeza" la información que publicó Loret de Mola, con quien mantiene una fuerte confrontación.

El mandatario negó que el ciberataque vaya a tener algún impacto político o negativo para su Gobierno. "Esto es un asunto de politiquería, están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar", dijo.

Manifiesto

Los 'hackers', que se autodenominan 'Guacamayas', ya habían advertido del robo de información a varios países en un comunicado que publicaron el pasado 19 de septiembre.

Este es el comunicado de Guacamaya sobre los hackeos a varios ejércitos de América Latinahttps://t.co/myAlMlHZNNpic.twitter.com/MHjFPyAbcG — Alberto Escorcia (@AlbertoEscorcia) September 30, 2022

"Filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones", señalaron.

Invitaron, además, a filtrar "estos sistemas de represión y esclavización que nos domina, y que sean los pueblos los que decidan buscar la manera de liberarnos del terrorismo de los estados".

La intención, aseguraron, es "remover la digna rabia, para que las que no hayan visto, vean; para pensar y repensarnos en resistencias, para repensarnos la liberación de los pueblos y de la Madre Tierra".

En el escrito, titulado 'No somos defensores de la vida, somos vida', critican al sistema capitalista impuesto desde México hasta Argentina a través de saqueos, intervención imperialista, violencia y degradación de la naturaleza.

