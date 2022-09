"Hay muchos intereses": López Obrador defiende al fiscal general que fue cuestionado por el caso Ayotzinapa

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, luego de que fuera acusado de obstaculizar la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

"No tuve resistencia del fiscal ni del presidente de la Corte. Hablé con ellos y les pedí apoyo, colaboración. Siempre estuvieron dispuestos a ayudar. Ninguno me dijo: 'Es que no podemos llegar tan alto, o esto no tiene fundamento, o para qué nos metemos, o vamos a buscar la forma de darle carpetazo'", aseguró el mandatario en conferencia de prensa.

La víspera, los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del caso Ayotzinapa denunciaron que Gertz Manero rompió los acuerdos para investigar la desaparición y cometió una serie de intromisiones que ponen en riesgo la búsqueda de justicia.

También señalaron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina se han negado a entregar todos los expedientes relativos al caso, a pesar de que así se lo ha pedido el propio presidente en su condición de jefe máximo de las Fuerzas Armadas.

AMLO asegura que Gertz Manero ha cooperado en caso AyotzinapaAntes las críticas del GIEI, el presidente @lopezobrador_ respaldó a Gertz, "la actitud del Fiscal ha sido de colaboración, no tengo un solo acto, una acción, un proceder contrario al propósito de aclarar lo sucedido" pic.twitter.com/NNdqG1tCgb — Político MX (@politicomx) September 30, 2022

El GIEI, que depende de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que cuenta con el respaldo, confianza y credibilidad de los jóvenes desaparecidos, presentó pruebas de sus acusaciones contra el fiscal y la Sedena, pero López Obrador las desestimó.

Con respecto a la Sedena, el presidente insistió en que ya entregó toda la información que tiene sobre Ayotzinapa, a pesar de que el GIEI enumeró los expedientes que faltan y que los altos mandos militares se resisten a proporcionar.

Polémica

La causa ha quedado envuelta en una serie de controversias y un ambiente enrarecido durante las últimas semanas, debido al pedido y luego suspensión de órdenes de captura que involucraban a militares, la renuncia del fiscal de la Unidad Especial de Investigación que se enfrentó a Gertz Manero, y el reconocimiento del presidente de que hay diferencias en el gabinete alrededor del caso y que está recibiendo presiones de todo tipo.

Las denuncias contra Gertz Manero sostienen que se entrometió de manera indebida en el proceso para que militares y exfuncionarios que están implicados en la desaparición no sean procesados ni enjuiciados. Es decir, para que queden impunes.

Así, el Gobierno quedó dividido. Por una parte, Gertz Manero y la Sedena, que están acusados de entorpecer la investigación; y por otra, el renunciado fiscal de la Unidad Especial, Omar Gómez Trejo, y el subsecretario de Derechos Humanos y titular de la Comisión por la Verdad de Ayotzinapa, Alejando Encinas, de quien incluso en los últimos días se especuló sobre su renuncia.

En ese sentido, López Obrador garantizó la permanencia en sus cargos tanto de Gertz Manero como de Encinas.

También reiteró que el caso Ayotzinapa es "un asunto doloroso" y que está vinculado a diversos intereses tanto dentro como fuera del Gobierno, ya que en el crimen y en el encubrimiento participaron autoridades locales, federales, fuerzas de Seguridad y militares.

Recordó, además, que cuando él llegó al Gobierno se comenzó a romper el "pacto de silencio" que había alrededor del caso.