Honduras exige a la embajadora de EE.UU. dejar de "injerir en temas de política interna"

El canciller hondureño, Enrique Reina, pidió a la diplomática estadounidense rectificar sus posiciones para no comprometer las relaciones bilaterales.

El ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, solicitó este viernes en nombre del Gobierno una rectificación por parte de la embajadora de EE.UU. en Tegucigalpa, Laura F. Dogu, tras señalarla de querer "injerir en temas de política interna".

"En nombre del pueblo hondureño le exijo que rectifique posiciones, ya que la recibimos con especial respeto, pero cada día su pública intención de injerir en temas de política interna y decisiones soberanas, compromete nuestras relaciones bilaterales", escribió Reina en su cuenta de Twitter.

Embajadora @USAmbHondurasEn nombre del pueblo hondureño le exijo que rectifique posiciones, ya que la recibimos con especial respeto, pero cada día su pública intención de injerir en temas de política interna y decisiones soberanas, compromete nuestras relaciones bilaterales. — Enrique Reina (@EnriqueReinaHN) September 30, 2022

El mensaje fue retuiteado por la presidenta hondureña, Xiomara Castro, en un claro respaldo a la posición expuesta por el canciller. Aunque la publicación no especifica la razón del pronunciamiento, en las últimas horas la diplomática estadounidense tuvo que hacer una aclaratoria después de haberse reunido con Salvador Nasralla, uno de los tres designados presidenciales.

"Error", cruces y tensiones

El jueves, Dogu sostuvo un encuentro con Nasralla para hablar sobre las relaciones bilaterales entre Honduras y EE.UU. y del "compromiso compartido con las normas democráticas, la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción".

El problema fue que Dogu se refirió a Nasralla como "vicepresidente", un cargo que el político no ostenta. En un tuit posterior, la embajadora estadounidense se excusó: "Mis disculpas por el error. En retrospectiva, reconozco que utilicé la traducción incorrecta".

El 'desliz' de Dogu –una funcionaria que, entre otros cargos, se desempeñó como asesora de Política Exterior del Jefe del Estado Mayor del Ejército de los EE.UU.– ocurre en momentos complicados entre Nasralla y el asesor del Gobierno de Castro, Manuel Zelaya.

La semana pasada, Zelaya protagonizó un cruce de tuits con Nasralla, luego de que el designado presidencial se quejara por haber quedado al margen de una reunión sobre el plan de emergencia para atender las torrenciales lluvias en Honduras, que han provocado pérdidas por el orden de los 30 millones de dólares.

12 millones anuales: nos dan 1 millón al mes para pagar sueldos,pasivo laboral del personal,hacer obras para los necesitados,equipar oficina.Todo documentado contablemente y redes, no es regalo. No es pago por llevarte al poder.Tu amenaza solo perjudica a los que beneficiamos. https://t.co/QP1XrL8hCY — Salvador Nasralla (@SalvaPresidente) September 24, 2022

Ante las quejas, Zelaya respondió: "Mi querido Salva, si no estás conforme, deberías ser honrado y devolver los 12 millones que te dio Xiomara [Castro] para tu uso discrecional (...) Así demuestras que no eres oportunista". Las palabras del asesor del Gobierno no sentaron nada bien a Nasralla, quien devolvió el dardo.

En otro trino, Nasralla le dijo a Zelaya: "12 millones anuales: nos dan un millón al mes para pagar sueldos, pasivos laborales del personal, hacer obras para los necesitados, equipar oficina. Todo documentado contablemente y redes, no es regalo. No es pago por llevarte al poder. Tu amenaza solo perjudica a los que beneficiamos".

Esta vez, el 'error' de Dogu parece caldear aún más la situación, aunque no es el primer roce con el Ejecutivo. Ya en mayo pasado, el canciller hondureño le hizo un reproche público a la diplomática por un trino en el que que ella criticó la propuesta de reforma energética hecha por el Gobierno de Castro.

"La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza. Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EE.UU.", aseveró Reina en esa oportunidad.