Polémica en Colombia por el nombramiento de la primera dama como "embajadora en Misión Especial"

La reciente designación de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, como "embajadora en Misión Especial" del país, ha causado polémica en algunos sectores que señalan que su figura como esposa del presidente de la República, Gustavo Petro, es meramente protocolaria y no le permitiría ejercer funciones para representar al Estado.

El pasado 18 de septiembre, la Cancillería colombiana informó que Petro designó por decreto presidencial a su esposa como "embajadora en Misión Especial", para que asistiera al funeral de la reina Isabel II en Londres, Reino Unido, y al homenaje póstumo que efectuó el gobierno de Japón en memoria del exprimer ministro Shinzo Abe, asesinado el 8 de julio de 2022.

En Londres, Alcocer y el canciller colombiano, Álvaro Leyva, visitaron Lancaster House para firmar el libro de condolencias y saludar al ministro de Relaciones Intergubernamentales del Reino Unido, Nadim Zahawi. Al día siguiente, 19 de septiembre, asistieron a la Abadía de Westminster para el funeral oficial de Isabel II.

Agradezco a la Primera Dama de Japón, Yuko Kishida, su invitación a conocernos en su hogar.🫶🏻Conversamos sobre las dificultades de las mujeres, las desigualdades, la violencia, así como la importancia de crear alianzas y fortalecer las redes de mujeres en todo el mundo. 🇨🇴🇯🇵 pic.twitter.com/BthFTHUubt — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) September 28, 2022

Tras este periplo, Alcocer se incorporó a la comitiva presidencial que participó en el 77.° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, donde Petro ofreció su primer discurso ante el organismo multilateral como mandatario y ella asistió a un evento de ONU Mujeres.

La más reciente misión en la que participó Alcocer como embajadora fue la ceremonia fúnebre en honor a Abe. De esa tarea, la Cancillería colombiana informó que "en atención a la importancia en las relaciones diplomáticas de este funeral de Estado, el presidente de la República designó a la primera dama para llevar personalmente el significativo mensaje al Estado de Japón y de manera especial a la familia Abe y al pueblo japonés".

"La primera dama representó con toda dignidad y decorosamente a los colombianos, siendo recibida por la señora Yuko Kishida, esposa del primer ministro, en un gesto de gran significado para las relaciones bilaterales del país con la potencia oriental. En el marco de esta reunión, la primera dama destacó el papel de la mujer y sus aportes en la construcción de la sociedad y del Estado", reseñó la Cancillería en un comunicado divulgado el pasado 27 de septiembre.

¿Por qué es polémica la designación?

De acuerdo a medios locales, la designación de Alcocer genera controversia porque según algunos sectores y analistas, la primera dama no puede asumir funciones para representar al Estado porque no es servidora pública sino esposa del presidente.

La abogada y expresidenta del Consejo de Estado de Colombia, María Claudia Rojas, dijo al medio local Noticias Caracol que con base en la Constitución de su país, "es muy claro que la primera dama es un particular, que por lo tanto no tiene ningunas funciones expresamente asignadas como cargo de primera dama y no tiene una remuneración".

"Sus funciones son eminentemente protocolarias, de apoyar a su marido, el presidente de la República, de tener funciones de beneficencia, asistencia social, de apoyo, pero no es una servidora pública", comentó.

Nuestra voz de lucha y persistencia ha demostrado la importancia de la participación de las mujeres en todos los escenarios. Cada una, desde nuestro rol, podemos sumar esfuerzos por el bienestar de todas las niñas y mujeres de nuestro territorio. 💜🫶🏻 @onumujeres#YoSoyTuAmigapic.twitter.com/e0tO5gJRrb — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) September 23, 2022

Por otro lado, Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario y experto en relaciones internacionales, declaró al medio local El Tiempo que las misiones que le encomendaron a Alcocer no pueden verse como que esté supliendo las labores del canciller o de la vicepresidenta.

"Puede llegar a pasar que en el caso de la primera dama, en este caso Verónica Alcocer, se le den ciertas atribuciones que no tienen estatus constitucional. Que ella viaje a un evento no necesariamente quiere decir que esté suplantando a Álvaro Leyva", dijo, aunque añadió que si esas designaciones son reiteradas puede volverse criticable, más si las funciones son para asuntos de Estado.

Sin embargo, el caso de Alcocer no es el primero, puesto que para ese tipo de misiones los entonces presidentes Iván Duque, Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe Vélez dictaron decretos similares para enviar a sus respectivas esposas en misiones especiales diplomáticas, reseña el medio local Portafolio.

¿Qué dice la ley?

De acuerdo con El Tiempo, en 2017 el Departamento Administrativo de la Función Pública emitió un dictamen para responder a esa inquietud y explicó que en estos casos el jefe de Estado, como lo señala la Constitución en su artículo 189, puede "designar tanto a sus agentes diplomáticos como al personal especializado cuando ello resulte conveniente y necesario para el manejo de la política exterior".

Dice la norma que el Jefe de Estado, "mediante decreto ejecutivo", "podrá designar personas que presten servicios especializados a las misiones en el exterior". Además, detalla que la figura de embajador/a en misión especial está "reglada por la Convención de Misiones Especiales de 1969, un instrumento internacional que fue aprobado por Colombia mediante la Ley 824 de 2003".

En ese caso, se trataría de "una misión temporal, que tenga carácter representativo del Estado, enviada por un Estado ante otro Estado con el consentimiento de este último para tratar con él asuntos determinados".

Por tanto, se considera "viable que el presidente designe como embajador extraordinario en misión especial a un particular de confianza para que preste servicios especializados en misiones en el exterior, toda vez que es su agente directo en el exterior, en el campo específico de la misión especial asignada y bajo precisas instrucciones del presidente".

