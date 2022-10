Publican todas las "cartas de amor" de Trump y Kim Jong-un

El Club Coreano-Estadounidense publicó el pasado domingo en su Korus Journal 27 cartas personales intercambiadas entre Donald Trump y Kim Jong-un desde abril de 2018 hasta agosto de 2019, que el entonces mandatario estadounidense calificó como "cartas de amor".

Se trata de 11 cartas escritas por el líder norcoreano y 16 cartas enviadas por Trump. Partes de la correspondencia fueron publicadas por primera vez en 2020 en el libro 'Rabia' ('Rage', en inglés) del periodista de investigación Bob Woodward sobre la Administración de Trump, quien obtuvo acceso a todos los 27 mensajes de los mandatarios.

Desde aquel entonces se sabe que Kim Jong-un se dirigió al presidente de EE.UU. como "su excelencia", calificó su relación como "una fuerza mágica" y afirmó que "otro encuentro histórico" entre ellos sería "una reminiscencia de una escena de una película de fantasía".

Lee Kang Duk, presidente del club, explicó a Stars and Stripes este martes que hicieron públicas las cartas para que el mundo pudiera "estudiar en profundidad estos materiales" y "mejorar la comprensión para todos en la nación".

A dos meses de su primera reunión con Trump en la cumbre de Singapur, el líder norcoreano le escribió en una carta fechada el 1 de abril de 2018 que está "listo para trabajar con su excelencia" con todo su "corazón y devoción". El mismo día, Trump le contestó que estaba feliz de reunirse con su homólogo para mejorar "drásticamente" las relaciones entre ambos países.

El 2 de agosto del mismo año, el presidente estadounidense agradeció al líder norcoreano la repatriación de 55 restos posiblemente pertenecientes a los combatientes de EE.UU. fallecidos durante la guerra de Corea de 1950 a 1953. "Gracias por cumplir su promesa de iniciar el proceso de repatriación de nuestros soldados", dijo Trump. "Espero verlo pronto", agregó.

"Más cálidos saludos" en una "relación única"

El 10 de junio de 2019, cuatro días antes del cumpleaños de Trump, Kim escribió una carta de felicitación para Trump, en la que también destacó el primer aniversario del "momento histórico" en Singapur. "Extiendo mis más cálidos saludos por el cumpleaños de su excelencia", escribió Kim.

Dos días después, Trump agradeció a Kim su carta de cumpleaños y dijo que los dos líderes compartían una "relación única y una amistad especial".

Kim, "ofendido" por los ejercicios "paranoicos" de EE.UU. y Corea del Sur

No todo eran palabras cálidas en la correspondencia de los dos mandatarios. En una carta fechada el 5 de agosto de 2019, Kim Jong-un escribió que resulta "muy difícil" para él y su pueblo "entender la decisión y el comportamiento" de Trump y las autoridades surcoreanas, y que estaba "ofendido" por los ejercicios militares "paranoicos" de Washington y Seúl.

"Como su excelencia mencionó en cierto momento, tenemos un Ejército fuerte […] y es una cuestión de conocimiento común que las fuerzas armadas [surcoreanas] no son rivales para nuestro Ejército", aseveró el líder norcoreano. "Dejando a un lado las diferencias de poder militar, no tengo la intención de atacar a Corea del Sur ni de iniciar una guerra. No tengo ninguna inclinación a hacerlo", agregó.

Trato directo

En otra carta fechada el 21 de septiembre de 2018, Kim Jong-un también dejó en claro su deseo de dejar de lado a su homólogo surcoreano Moon Jae-in en las negociaciones sobre la desnuclearización y, en cambio, abordar la cuestión solamente con Trump.

"Espero tener discusiones en el futuro sobre el tema de la desnuclearización directamente con su excelencia, no con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y creo que el interés excesivo que ha expresado el presidente Moon sobre nuestro tema es innecesario", escribió.