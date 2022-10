"No supe si llorar o gritar": El presidente serbio revela su reacción ante los incidentes de Nord Stream

El presidente serbio Aleksandar Vucic contó el impacto que le produjo la noticia sobre los daños a los gasoductos Nord Stream y la presión que ejerce la Unión Europea sobre la postura de Belgrado hacia Rusia.

"No supe si llorar o gritar cuando vi lo que pasó en los Nord Stream. Ahora imagínense si esto pasara en algún lugar del mar Negro y nos quedaríamos sin gas. Imagínense si no hubiésemos construido el gasoducto que tenemos, le podríamos decir a la gente ahora que no van a tener luz las 12 horas del día", señaló el mandatario durante su visita a Bulgaria, donde presenció la puesta en marcha de un interconector de gas entre ese país y Grecia, informan medios serbios.

Vucic también declaró que la incorporación de las cuatro nuevas regiones a Rusia tras los referéndums está agravando la posición política de Serbia, que experimenta nuevas presiones por parte de la UE, por no imponer sanciones a Rusia tras el conflicto ucraniano.

El pasado 26 de septiembre, se registraron bruscas caídas de presión en uno de los ramales del Nord Stream 2 y luego en dos tramos del Nord Stream 1. Dos días después, se reportaron un total de cuatro fugas de gas.

Las estaciones sismológicas de Suecia y de Dinamarca detectaron potentes explosiones submarinas en las zonas donde se produjeron las fugas.

Los Gobiernos de varios países coinciden en que la situación fue resultado de "un acto de sabotaje", de "acciones deliberadas" y no de un accidente.