Se registra una explosión en un depósito de gas en Colombia dejando varios muertos y heridos

Una explosión ocurrió la noche de este sábado en un depósito de gas en la localidad de Barrancabermeja, departamento de Santander, informa la prensa local.

Explosión en Barrancabermeja, las primeras versiones apuntan a que una casa donde guardaban cilindros de gas explotó y cobró varias vidas#Barrancabermejapic.twitter.com/vrxQq0cZlI — Dígame.com.co (@DigameMM) October 2, 2022

La detonación ocurrió en las instalaciones de una empresa dedicada a la venta y distribución de cilindros de gas. De momento, la cifra preliminar de víctimas varía dependiendo de la fuente. Según diferentes medios de comunicación, sería de entre 2 y 5 muertos, más de una decena de heridos y varios desaparecidos. Entre las víctimas también habría varios niños.

Incendio en el sector Pozo siete en Barrancabermeja. Ojalá no sea grave la cosa. pic.twitter.com/SPsreMoKW2 — Diego (@diegohernandov1) October 2, 2022

La Alcaldía de Barrancabermeja ha declarado alerta amarilla hospitalaria con el propósito de activar todas las unidades de urgencia de los centros asistenciales de la ciudad. Por el momento se desconocen las causas que desencadenaron la explosión.

El alcalde de #Barrancabermeja, @alfonsoeljach ha declarado alerta amarilla hospitalaria tras la grave emergencia en el sector Pozo 7, donde se presentó una explosión. Los @BomberoBarranca siguen trabajando en el sitio. pic.twitter.com/A9dKt3eQpx — Vanguardia (@vanguardiacom) October 2, 2022

"No podemos dar un balance completo porque la emergencia aún no ha sido controlada, aún hay llamas y algunos cilindros no alcanzaron a explotar, por lo cual se podría generar nuevas explosiones. Estamos evacuado a los residentes del sector, pero necesitamos que todos colaboren para evitar una tragedia mayor", dijo el subsecretario de Gestión del Riesgo de Barrancabermeja, Adith Romero Polanco.

También se informa que la explosión en el depósito de gas provocó daños en la infraestructura de edificaciones aledañas. Según algunos testigos, la emergencia ocurrió cerca de una vivienda donde se llevaba a cabo una fiesta infantil, por lo que se presume que varios menores resultaron gravemente afectados. Sin embargo, las autoridades no han confirmado de forma oficial esta versión.