El volumen de transacciones de NFT se desploma un 97 % desde enero

Las recientes estadísticas no auguran optimismo respecto al futuro de los tokens no fungibles.

El volumen de las transacciones comerciales con tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) ha llegado a constituir 526 millones de dólares en septiembre, en comparación con los 17.000 millones de dólares en enero de este año, según los datos de Dune Analytics. De acuerdo a los cálculos de Bloomberg, la caída ha sido de un 97 % desde el pico registrado a principios de 2022.

Andrea Baronchelli, profesor de la Universidad de Londres que estudia el espacio criptográfico, señaló a Observer que "era bastante obvio que había un elemento de burbuja". "El bombo que rodeaba a los NFT significaba que la normalización y la caída eran inevitables", dijo.

En opinión de Baronchelli, la crisis en el sector de las criptomonedas también ha contribuido a la caída de los NFT. Sin embargo, no cree que se trate del fin de los tokens no fungibles o que ese mercado vaya rumbo a su "extinción". "No es como solía ser, pero no está muerto", precisó.

Recientemente se han producido despidos masivos en importantes empresas de criptomonedas como Coinbase, BlockFLi, Gemini y Crypto.com, fomentando inestabilidad.

En abril, BitMEX despidió a casi un 25 % de sus trabajadores "para optimizar la próxima etapa del negocio". Por su parte, Coinbase prescindió en junio del 18 % de sus empleados, y a principios de julio la bolsa de criptomonedas Gemini anunció la reducción de un 10% de su plantilla, también a causa de "una fase de contracción que pasa en un período de estancamiento, al que la industria se refiere como 'criptoinvierno'".

En julio, incluso la mayor plataforma del mundo de NFT OpenSea anunció que prescindirá de casi el 20 % de sus trabajadores.