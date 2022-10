"La Policía se extralimitó": Cuestionan el uso de gas lacrimógeno en la tragedia del estadio de fútbol en Indonesia

Tras la estampida ocurrida este sábado al término de un partido de fútbol de la primera división de Indonesia entre el Arema FC y el Persebaya Surabaya (2-3), que se saldó con más de 120 muertos y centenares de heridos, empiezan a elevarse voces críticas en el país por el supuesto carácter desproporcionado de respuesta policial, en particular, por lo que se refiere al uso de gases lacrimógenos.

La situación en el estadio Kanjuruhan (regencia de Malang) se desbordó cuando el árbitro pitó el final y miles de hinchas descontentos del Arema FC irrumpieron en el campo. Los aficionados lanzaron bengalas y otros objetos, por lo que los agentes policiales recurrieron al gas lacrimógeno y a otro material antimotín, informaron medios locales en el primer momento de la tragedia.

"Podrían haber usado otras técnicas"

Javier Roca, entrenador chileno del Arema FC, recordó en declaraciones a la emisora española Cadena Ser cómo se desató la tragedia y se plantea preguntas sobre la actuación policial. "Nunca pensamos que pasaría esto, los jugadores tenían buena relación con la afición. […] Lo más terrible fue cuando entraban víctimas a ser atendidas por el médico del equipo. Entraron unas veinte personas y fallecieron cuatro. Hubo aficionados que murieron en brazos de los jugadores", afirmó.

Asimismo, recalcó que no fueron solo los hinchas que invadieron la cancha los causantes del caos. "Quedó demostrado que el estadio no estaba preparado, no esperaban un caos de tal magnitud. Fue una avalancha. […] Creo que la Policía se extralimitó, aunque no estaba en el campo y no viví el desenlace. Viendo las imágenes, quizás podrían haber usado otras técnicas", señaló.

Por su parte, el jefe de la Policía de la provincia de Java Oriental, Nico Afinta, defendió el uso de gas lacrimógeno. "Ya hemos realizado una acción preventiva antes de disparar finalmente los gases lacrimógenos, cuando [los hinchas] comenzaron a atacar a la policía, actuando anárquicamente y quemando vehículos", relató. Según su relato, unos 3.000 hinchas asaltaron el campo de unos 40.000 espectadores que estaban presentes en las gradas.

"Fue tan aterrador"

Según el testimonio de algunos supervivientes, los aficionados fueron presa del pánico en medio de la multitud, precisamente cuando los agentes empezaron a recurrir al gas lacrimógeno.

Sam Gilang sobrevivió, pero perdió a tres amigos en la tragedia. "Fue tan aterrador.[...] La gente se empujaba… Muchos fueron pisoteados en su camino hacia la puerta de salida", contó a la agencia AFP.

"No hubo disturbios. No sé de qué se trataba, de repente dispararon gases lacrimógenos. Eso es lo que me impactó", declaró, por su parte, uno de los espectadores llamado Doni.

Otro aficionado, Ahmad Fatoni, dijo que los agentes empezaron a golpear a los hinchas con palos y escudos, por lo que ellos respondieron. "Los agentes dispararon gas lacrimógeno directamente a los espectadores en las gradas, obligándonos a correr hacia la salida. Muchas víctimas cayeron por la falta de aire y la dificultad para ver debido a los gases lacrimógenos y fueron pisoteados", señaló, citado por AP.

En medio de la ola de críticas, el jefe de la Policía Nacional, Listyo Sigit Prabowo, aseguró este domingo que se llevará una investigación para determinar si el uso de gases lacrimógenos fue el apropiado, detalla la cadena local tvOne.