El líder supremo de Irán acusa a Israel y EE.UU. de estar detrás de las protestas en el país

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, acusó este lunes a EE.UU. e Israel de estar detrás de las protestas antigubernamentales que vive el país por la muerte de la joven Mahsa Amini, quien falleció a mediados de septiembre poco después de ser detenida por la denominada 'Policía de la moralidad' al vestir su hiyab incorrectamente.

"Declaro abiertamente que los recientes disturbios en Irán fueron diseñados por EE.UU.; el falso régimen sionista usurpador [Israel]; sus mercenarios; y algunos iraníes traidores en el extranjero que los ayudaron", afirmó el líder a través de su cuenta de Twitter.

"Muchos disturbios tienen lugar en todo el mundo. Especialmente en Francia, ocurren disturbios masivos de vez en cuando, pero ¿alguna vez el presidente de EE.UU. apoyó a los alborotadores europeos, emitió una declaración o dijo que los apoyan? ¿Hay algún registro de que los medios estadounidenses los apoyen?", se preguntó Jameneí, en sus primeras declaraciones sobre las manifestaciones.

"¿Existe un historial de mercenarios estadounidenses, como algunos Estados de la región, incluidos los saudíes, que apoyen a los alborotadores en los países europeos? Pero tal apoyo contra Irán ha ocurrido repetidamente. ¿Cómo es posible que algunas personas no vean las manos de EE.UU. e Israel en este evento?", agregó.

"No se trata de Hijab en Irán. Muchas mujeres iraníes que no cumplen [con el uso de] el hiyab a la perfección se encuentran entre los firmes defensores de la República Islámica. Se trata de la independencia y la resistencia del Irán islámico. Estados Unidos no puede tolerar un Irán fuerte e independiente", concluyó el líder supremo iraní.

Previamente, el alto clérigo de Irán Ahmad Khatami acusó a Washington de estar detrás de las protestas. De acuerdo con sus palabras, los enemigos de la nación buscan "eclipsar" los "éxitos" de la República Islámica respecto a su ingreso a la Organización de Cooperación de Shanghái. En ese contexto, afirmó que el presidente estadounidense, Joe Biden, "dirige estos disturbios desde la Organización de Naciones Unidas".