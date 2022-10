El ex Beatle, Ringo Starr, cancela varios conciertos al dar positivo de coronavirus

Este lunes, se confirmó que Ringo Starr, exbaterista de The Beatles, ha dado positivo de coronavirus. La leyenda del rock, de 82 años, canceló cinco espectáculos que iba a realizar esta semana en Canadá. Durante el fin de semana, se suspendieron los espectáculos de Ringo y su banda All Starr Band en Four Winds Casino y Mystic Lake Casino en EE.UU., "debido a una enfermedad", que al final resultó ser covid-19, informó Billboard.

El comunicado agrega: "Ringo espera reanudar su actividad lo antes posible, y se está recuperando en su casa. Como siempre, él y los All Starrs envían paz y amor a sus fanáticos, y esperan verlos pronto de regreso en el camino". Se confirmó que la gira de Ringo y su banda permanecerá en espera mientras este se recupera.