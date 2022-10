La actriz Mila Kunis habla del traumático momento que vivió con sus hijos en plena calle de Los Ángeles

La actriz Mila Kunis se refirió recientemente a la crisis de personas sin hogar, drogas y violencia, que se agudizó en la ciudad de Los Ángeles (EE.UU.) durante la pandemia de coronavirus.

"Los Ángeles ha dado un giro interesante durante el covid-19 en lo que respecta a la salud mental y a las personas que experimentan la falta de hogar en las calles y otras cosas", comentó Kunis este domingo en el pódcast 'Conan O’Brien Needs a Friend'.

La artista ucraniana —nacionalizada estadounidense— recordó un episodio que vivió en plena pandemia junto a su esposo, el también actor Ashton Kutcher, y sus dos hijos, cuando fueron testigos de la sobredosis de una sintecho mientras visitaban una heladería. Según contó, ella, su familia y unos amigos se sentaron en el exterior del lugar a disfrutar de sus helados cuando una mujer sin hogar, que según Kunis evidenciaba tener "problemas de salud mental", se sentó a su lado y tuvo un colapso y una crisis, aparentemente producto de un consumo excesivo de drogas.

"Ninguno de nosotros sabía qué hacer y mis hijos empezaron a hacer preguntas: '¿Está bien?', '¿Qué está pasando?'. Y acabamos teniendo una conversación muy lógica con ellos sobre lo que son las drogas y lo que te hacen", afirmó.

Kunis detalla que le causó mucha gracia que, después de lo ocurrido, Ashton entró en demasiados detalles al explicar a los niños el problema de las drogas, tratando que entendieran, entre otras cosas, los efectos químicos de esas sustancias a nivel del cerebro.

"Yo le dije: 'cariño, tienen seis y cuatro años. No estoy segura de que esta táctica vaya a funcionar", añadió Mila, explicando que, de todos modos, si alguien habla con los pequeños del tema de las drogas, ellos responden: "No, echan a perder el cerebro y yo no quiero eso".