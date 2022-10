El Ejército de EE.UU. no pudo reclutar este año suficientes soldados

Al cierre del año fiscal en EE.UU., el Ejército estadounidense no logró alcanzar sus objetivos de reclutamiento y quedó con un déficit de 25 %, informa The Associated Press, que cita a funcionarios en Washington. Así, solo consiguió alistar a 45.000 soldados, en lugar de los 60.000 que había programado.

A diferencia de ese cuerpo militar, otros componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses, como los Marines, la Fuerza Aérea y la Marina, sí pudieron completar sus objetivos de reclutamiento. Sin embargo, tuvieron que recurrir a los reclutas de su reserva postergada, lo que de seguro incidirá en las cifras de alistamiento del nuevo año fiscal, que comenzó el sábado pasado.

El problema y su progresivo empeoramiento han planteado un debate sobre si las fuerzas armadas del país deben ser reestructuradas o reducidas en tamaño. "Si los desafíos de reclutamiento persisten, recurriremos a la Guardia y la Reserva para aumentar las fuerzas en servicio activo, y puede que tengamos que recortar nuestra estructura de fuerzas", adelantó la secretaria del Ejército, Christine Wormuth.