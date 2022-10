Roger Waters: "Estados Unidos es al menos 10 veces más malvado que cualquier otro país"

El cofundador de Pink Floyd y leyenda del rock británico, Roger Waters, cree que Estados Unidos es el mayor mal del mundo y que los medios de comunicación occidentales están llenando a la gente con diferentes narrativas, en particular de que Rusia y China son "malvadas" y EE.UU. es el "bueno".

"Nosotros [en referencia a Estados Unidos] somos los más malvados de todos por un múltiplo de al menos 10", dice. "Matamos a más gente. Interferimos en las elecciones de más gente. Nosotros, el imperio estadounidense, hacemos toda esta mierda", comentó Waters este martes en una entrevista con la revista Rolling Stone.

El músico británico señala que la mayoría de las personas en Occidente es alimentada con sus narrativas en lugar de ser capaz de llegar a conclusiones propias de forma independiente, dado que los medios de comunicación están "totalmente controlados" y "monopolizados por los poderes fácticos y por el gobierno".

Waters también calificó de mentira y propaganda la información de los medios de comunicación occidentales sobre los supuestos crímenes de los militares rusos en Ucrania. "Lo han visto en lo que acabo de describirles como propaganda occidental", indicó. "Es exactamente lo contrario de decir propaganda rusa; los rusos interfirieron en nuestras elecciones; los rusos hicieron eso. Todo son mentiras, mentiras, mentiras, mentiras".

"Estoy en una lista de ejecución ucraniana"

Durante la entrevista, Waters también comentó su inclusión en la lista negra del portal Mirotvórets, un sitio web radical que publica datos de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania.

"No olvides que estoy en una lista de ejecución que cuenta con el apoyo del gobierno ucraniano. Estoy en la puta lista, y han matado a gente recientemente. Pero cuando te matan, escriben 'liquidado' en tu foto. Pues bien, yo soy una de esas putas fotos", comentó el artista

Waters asegura que casi siempre el contenido que hay en intente donde se le critica y acosa por su postura proviene de sitios web ucranianos. "Y cuando leo cosas, que he hecho en blogs y demás, criticándome por mi postura, siempre voy y miro a ver de dónde viene. Y es increíble la frecuencia con la que he hecho la cacería y lo he cazado, siempre es da, da, da.ukraine.org", dice, inventando una hipotética dirección web ucraniana.

Waters, de 78 años, cofundó Pink Floyd en 1965. Fue el líder, letrista y vocalista del grupo de rock progresivo durante años, hasta que lo dejó en 1983 para seguir una carrera en solitario. También ha sido un defensor de Julian Assange, el perseguido editor de WikiLeaks; ha condenado los abusos israelíes contra los palestinos y la censura contra los medios de comunicación rusos, entre otras cosas.