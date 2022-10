Asesinan a tiros en México a Esmeralda Gallardo, una mujer que buscaba a su hija desaparecida

Esmeralda Gallardo, una mujer que se dedicaba a la búsqueda de su hija desaparecida, fue asesinada a balazos la mañana del martes en la ciudad de Puebla, según confirmó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Durante la madrugada, la mujer esperaba en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la unidad habitacional Villa Frontera, cuando cinco individuos armados le dispararon. Un equipo de paramédicos arribó al sitio, pero Gallardo no presentaba signos vitales.

Peritos de la Fiscalía recogieron una decena de casquillos en el sitio, de acuerdo con medios locales.

Desaparición de hija

La mujer buscaba a su hija, Betzabé Alvarado Gallardo, de 22 años, quien fue vista por última vez el 13 de enero del 2021 cuando se transportaba en una motocicleta junto a una amiga, Fabiola Narváez. Las dos jóvenes permanecen desaparecidas.

En una entrevista con El Sol de México, Gallardo describió el dolor que sentía en la búsqueda de su hija: "Ha sido una tortura no saber en dónde está, desconocer si sigue con vida o no, si le pegan, si come, si la maltratan, es un dolor que no se le desea a nadie".

Por su parte, desde el colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla exigieron al gobierno de Miguel Barbosa que garantice "los derechos y seguridad de las familias de personas desaparecidas".