Roger Waters: "Estoy en una lista de ejecución que cuenta con el apoyo del Gobierno ucraniano"

El cofundador de la mítica banda de 'rock' Pink Floyd, el músico británico Roger Waters, se pronunció sobre su inclusión en la lista negra del portal Mirotvórets (Creador de la paz), un sitio web radical que publica datos de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania.

La leyenda del 'rock' concedió una entrevista a la revista Rolling Stone que salió publicada este martes y en la que declaró: "No olvides que estoy en una lista de ejecución que cuenta con el apoyo del Gobierno ucraniano". "Estoy en la puta lista y han matado a gente recientemente. Pero cuando te matan escriben 'liquidado' en tu foto. Pues bien, yo soy una de esas putas fotos", comentó el artista.

Waters aseguró que casi siempre el contenido que lo critica por su postura proviene de sitios web ucranianos. "Y cuando leo cosas que he hecho en blogs y demás, criticándome por mi postura, siempre voy y miro a ver de dónde viene. Y es increíble la frecuencia con la que he hecho la cacería y lo he cazado, siempre es 'da, da, da.ukraine.org'", dijo, inventando una hipotética dirección web ucraniana.

El sitio web de Mirotvórets publica datos personales de periodistas y figuras públicas de diferentes países que, según sus administradores, representan una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania y, aunque formalmente no es ningún registro oficial, puede afectar la entrada al país.

Varias personas que aparecían en la lista fueron posteriormente asesinadas, entre ellas Daria Dúguina, hija del influyente filósofo ruso Alexánder Duguin, cuyo asesinato fue orquestado por los servicios secretos ucranianos, según el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB).