El nombramiento del príncipe heredero saudí como primer ministro podría garantizarle la "inmunidad" en el caso de Khashoggi

El abogado del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salmán al Saud, que se enfrenta a una demanda en EE.UU. por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 2018, declaró el lunes a un tribunal que el nombramiento del príncipe heredero como primer ministro, la semana pasada, le otorga inmunidad legal, informa Bloomberg.

El nombramiento de Bin Salmán como jefe de Gobierno "no deja lugar a dudas de que el príncipe heredero tiene derecho a la inmunidad basada en el estatus", afirmó su abogado, Michael Kellogg, en una petición que solicita que el Tribunal Federal del distrito de Columbia desestime el caso contra el hijo de líder saudí.

El nombramiento se produjo en medio de la disputa legal en el caso de Khashoggi sobre si el príncipe heredero debería tener inmunidad y, por lo tanto, no ser procesado. La audiencia del Departamento de Justicia de EE.UU. debía presentar su deliberación respecto a la inmunidad del demandado. Sin embrago, "a la luz de estas circunstancias cambiantes", el Departamento obtuvo una prórroga de 45 días para preparar su respuesta a la Corte.

Mohammed bin Salmán al Saud y otros 20 saudíes están acusados del asesinato del columnista y crítico del Gobierno saudí, Jamal Khashoggi, que tuvo lugar en 2018 en el consulado saudí en Estambul. La demanda fue presentada en nombre de la prometida turca de Khashoggi, Hatice Cengiz, y Democracy for the Arab World Now (DAWN), una organización fundada por Khashoggi.