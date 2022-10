Solicitan investigar a la alcaldesa de Nueva Orleans por vivir en un lujoso apartamento sin pagar el alquiler

La alcaldesa de Nueva Orleans (Luisiana, EE.UU.), LaToya Cantrell, ha vuelto a estar en el foco de atención, después de que saliera a la luz que ha vivido sin pagar el alquiler en un apartamento de lujo ubicado en el histórico edificio Upper Pontalba del Barrio Francés, que consta como propiedad de la ciudad.

El director de comunicaciones de Cantrell, Gregory Joseph, reconoció el uso de la vivienda por parte de la alcaldesa, sosteniendo que no se trata de ninguna práctica ilegal. "El uso que hace la alcaldesa del apartamento, propiedad de la ciudad en Pontalba, es consistente con el uso de los alcaldes anteriores", indicó.

"En el contrato de franquicia del 2013 no hay reglas que rijan cómo se debe usar ese inmueble y la French Market Corp. (que administra el edificio) cree que la alcaldesa no tiene la obligación de pagar el alquiler de ese apartamento porque lo está usando de la misma manera que lo han disfrutado los alcaldes anteriores", aseguró Joseph, haciendo hincapié en que no existen regulaciones explícitas sobre el uso del departamento en disputa.

Sin embargo, la Comisión Metropolitana del Crimen (MCC, por sus siglas en inglés) -una organización ciudadana dedicada a exponer la corrupción pública- envió el pasado jueves un informe al Consejo Municipal de Nueva Orleans solicitando una investigación al respecto. La MCC incluyó fotografías en las que se ve a Cantrell entrar y salir del apartamento a lo largo de varios meses, así como declaraciones de testigos que afirmaron que la alcaldesa se queda a dormir en la vivienda, recibe ahí sus paquetes y realiza reparaciones o instalaciones.

Según pudo confirmar el medio WWL-TV, el precio de mercado del apartamento es de 2.991 dólares al mes, no obstante, los pagos del alquiler no fueron cobrados por la French Market Corp. a lo largo del período del 1 de septiembre de 2021 al 31 de julio de 2022.

Por su parte, el presidente de la MCC, Rafael Goyeneche, sostuvo que vivir sin pagar el alquiler en una propiedad de la ciudad es un "beneficio adicional" que la alcaldesa obtuvo mediante un "abuso de su autoridad". "Ese es un beneficio adicional libre de impuestos que ha estado recibiendo. Ella no necesita residir allí o usarlo. Y creo que es un mal uso y abuso de su autoridad. Pero estoy esperando a ver cuál es la posición del Consejo de la ciudad", dijo.

En respuesta, la presidenta del Consejo Municipal, Helena Moreno, comunicó que se necesitaría tiempo para revisar los argumentos presentados, así como la solicitud de investigación. Mientras tanto, el concejal de la ciudad y miembro de la junta de French Market Corp., Eugene Green, aseguró que "no tiene conocimiento de ninguna regulación o procedimiento que pueda haber sido violado".

Escándalo anterior

El mes pasado, Cantrell ya se había convertido en blanco de críticas, después de gastar 30.000 dólares de los contribuyentes en vuelos de primera clase a Europa y justificarlo con la inseguridad que viven las mujeres afroamericanas.

Por otro lado, en junio pasado, Cantrell gastó 9.800 dólares de los contribuyentes en pasajes de primera clase a Suiza y otros 17.000 dólares para viajar en julio a Francia. Pese a la política del ayuntamiento que establece que todos los funcionarios deben buscar las tarifas más bajas disponibles o reembolsar a la ciudad por los vuelos en primera clase, la alcaldesa se ha negado a devolver el importe gastado, argumentando que se trataba de viajes de "negocios en nombre" de Nueva Orleans.