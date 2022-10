Alemania podría interrumpir las exportaciones de electricidad a sus vecinos en invierno

Alemania podría reducir de manera temporal las exportaciones de electricidad a Francia y otros países europeos durante la próxima temporada invernal, informó este martes Financial Times citando a Hendrik Neumann, director técnico del operador eléctrico alemán Amprion.

De acuerdo con Neumann, la medida se implementaría como un "último recurso" para prevenir interrupciones en el suministro de energía dentro del territorio alemán ocasionadas por fallas en la red eléctrica, dada la alta demanda. No obstante, afirmó que las limitaciones en el flujo de electricidad hacia sus clientes europeos durarían algunas horas.

"Asumimos una situación muy estresante durante el próximo invierno", aseguró el alto ejecutivo de Amprion, quien agregó que la actual crisis energética en Europa es causada, en gran medida, por las sanciones antirrusas derivadas del conflicto en Ucrania. Asimismo, subrayó que otros factores que agravan esta problemática están relacionados con los cierres permanentes de las centrales de energía nuclear en Francia, así como con la interrupción de las entregas de carbón provocada por los bajos niveles del agua en los principales ríos.

Hendrik Neumann también recalcó que no estaba de acuerdo con las declaraciones del ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, que sostuvo que el país no tenía dificultades con el abastecimiento de electricidad. "Si ese fuera el caso, [el Gobierno alemán] no nos habría pedido que realizáramos un análisis especial [sobre el mercado eléctrico en el invierno]", indicó.

Como resultado de este estudio, las autoridades alemanas decidieron aplazar el cierre definitivo de dos de los tres reactores nucleares que aún quedan en el país, los cuales producen el 11,9 % de su electricidad. "Todo lo que puedo decir es que tres plantas de energía nuclear serían mejor que dos", precisó Neunmann, reiterando que "el Gobierno necesita sacar conclusiones políticas y asumir la responsabilidad" de sus acciones.

Por último, destacó que otro motivo por el cual Alemania tendría que disminuir sus exportaciones es el desequilibrio regional de generación y consumo de energía, ya que la mayoría de los complejos industriales, que tienen una alta demanda eléctrica, se encuentran en el suroeste del país. Sin embargo, en esta región se ha intensificado una insuficiencia en la capacidad de generar electricidad.