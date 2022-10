Taiwán considerará cualquier incursión en su espacio aéreo por parte de China como un "primer ataque"

Según el ministro de Defensa taiwanés, Taipéi ha cambiado su postura de no atacar sin que Pekín dispare primero proyectiles de artillería.

Taipéi considerará cualquier incursión por parte de Pekín en el espacio aéreo de la isla como un "primer ataque", declarando este miércoles que en ese caso va a destruir todos las aeronaves o buques chinos, informa Bloomberg.

A finales de agosto, Reuters ya informó, citando a un funcionario taiwanés no identificado, que el Ejército de la isla respondería si las fuerzas chinas cruzaban una línea imaginaria de 12 millas náuticas (22 kilómetros) que atraviesa el estrecho de Taiwán entre la isla y China, y que Taipéi considera que define su espacio marítimo y aéreo.

Sin embargo, ahora, al ser preguntado esta jornada por los recientes vuelos de drones chinos sobre las islas situadas frente a la costa china y controladas por Taipéi, el ministro de Defensa taiwanés, Chiu Kuo-cheng, confirmó: "Sea el primer ataque o no, cuando cualquier avión o barco de China cruce la línea, lo destruiremos. Ahora hemos hecho un ajuste".

"Anteriormente decíamos que no seríamos los primeros en atacar, lo que significaba que no lo haríamos sin que ellos dispararan primero proyectiles de artillería o misiles, etc.", dijo Chiu, añadiendo que "ahora la definición ha cambiado obviamente", debido al uso de medios como los drones por parte de China, por lo que la isla "considerará cualquier cruce de aviones o buques [de dicha línea] como un primer ataque".

Añadió que Pekín había destruido el concepto de esta línea media, elaborado por EE.UU. en 1954, por lo que los militares taiwaneses seguirían patrullando y realizando ejercicios al este de la zona. Sin embargo, cabe destacar que China nunca la ha reconocido oficialmente.

Al mismo tiempo, señaló que las autoridades de la isla querían minimizar el riesgo de un enfrentamiento: "Haremos todo lo posible para evitar un incidente menor que pueda empeorar la situación. Pero si China sigue repitiendo tales acciones, mostraremos nuestra voluntad".