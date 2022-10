"No voy a hacer una conciliación": Francia Márquez sobre el caso de la mujer que le profirió insultos racistas

La vicepresidenta de Colombia señaló que conciliar no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva como es el odio racial.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, indicó que no va a conceder una conciliación a la mujer que le profirió insultos racistas la semana pasada e indicó que espera que la justicia imparta las sanciones que corresponden por la comisión de este delito, como lo establece la ley.

"En este caso yo ya no voy a hacer una conciliación porque, efectivamente, me di cuenta que conciliar y colocarle a que se retracte, no evita que el resto de la sociedad siga incurriendo en una conducta delictiva, reitero, como es el odio racial", señaló Márquez en una entrevista con el medio local RTVC Noticias.

La vicepresidenta colombiana dijo que espera que las autoridades competentes procesen la acusación contra la acusada, Luz Fabiola Rubiano de Fonseca, quien está procesada por la Fiscalía General por los presuntos delitos de actos de discriminación y hostigamiento agravado.

"Que se haga una acusación y que, encontrando la responsabilidad de la señora, la Fiscalía proceda o el ente juzgador, o el juez que le toque tomar veredicto final de esto, proceda a impartir las sanciones que la ley establece", agregó Márquez.

Rubiano de Fonseca, una seguidora del uribismo que en un principio se identificó como 'Esperanza Castro', comparó a Márquez con un "simio", descalificó a la comunidad afrodescendiente y llamó a matar a "comunistas", durante una manifestación de la oposición realizada en la plaza de Bolívar en Bogotá, la capital del país, el pasado 26 de septiembre.

De acuerdo con el medio local El Espectador, Rubiano será imputada el próximo 25 de noviembre. Según el Código Penal colombiano, podría ser condenada a entre 12 y 36 meses de prisión, además de pagar una multa económica.