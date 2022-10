"No hizo un trabajo adecuado": El ministro de Energía de Arabia Saudita se niega a hablar con Reuters

El ministro de Energía de Arabia Saudita, el príncipe Abdulaziz bin Salmán Al Saud, se negó este miércoles a responder las preguntas del periodista de la agencia de noticias Reuters durante una rueda de prensa en Viena (Austria) después de la reunión de los miembros de la OPEP+. "Reuters no hizo un trabajo adecuado", afirmó.

"Hablaron de que Rusia estaba haciendo esto y aquello y, en realidad, el día que publicaron su historia nadie de Rusia habló conmigo, ni yo hablé con nadie de Rusia", explicó Abdulaziz bin Salmán.

Además, indicó que Reuters también proporcionó información incorrecta en otra publicación. "Lo ha vuelto a repetir con otro cuento [...] de que Arabia Saudita y Rusia, bla-bla-bla, están consensuando un precio en torno a los cien dólares. Eso no es cierto", afirmó el príncipe.

Es posible que Abdulaziz bin Salmán se refiriera a la publicación de Reuters titulada 'A los líderes de la OPEP+ les gusta el petróleo a 100 dólares, pero no lo defienden necesariamente'. En este artículo, la agencia citó fuentes anónimas según las cuales Arabia Saudita y Rusia ven en los 100 dólares por barril un precio justo para el petróleo y quieren que se mantenga a este nivel.

El ministro se dio cuenta de que gastó 25 minutos explicando a una de los periodistas de la agencia por qué Arabia Saudita no trata de establecer el precio del petróleo. "Estos 25 minutos fueron en vano y eso no me gusta", señaló.

"No voy a hablar con Reuters hasta que se respete la fuente, que es el ministro de Energía en nombre del Gobierno saudita", concluyó Abdulaziz bin Salmán.