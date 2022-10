VIDEO: SpaceX lanza un nuevo cohete Falcon 9 con 52 satélites Starlink

La compañía estadounidense SpaceX anunció en las redes sociales que 52 nuevos satélites Starlink fueron puestos con éxito en órbita terrestre baja. Cumplió la misión (la número 64 de Starlink) un cohete Falcon 9 lanzado este miércoles desde el Complejo 4E (SLC-4E) en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, en California (EE.UU.).

El propulsor de la primera etapa del Falcon 9 se separó del cohete y regresó a la Tierra por quinta vez, aterrizando en el barco no tripulado 'Of Course I Still Love You', que lo esperaba detenido en el océano Pacífico.