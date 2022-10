Messi: "El Mundial de Catar seguramente sea el último de mi carrera"

El astro del fútbol, Lionel Messi, declaró este jueves que el Mundial de Catar 2022 será "seguramente" su última Copa del Mundo.

"¿Si es mi último Mundial? Sí, seguramente sí. Me siento bien físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año, que no la había hecho el año anterior por cómo se dio todo, empecé a entrenar tarde, a jugar sin ritmo, con el torneo ya empezado, después fui a la selección, cuando volví tuve una lesión y nunca terminé de arrancar", dijo el capitán de la selección argentina en una entrevista con Star+.

De igual forma, Messi aseguró que está muy emocionado por disputar la Copa del Mundo: "Estoy contando los días para el Mundial, la verdad que sí, hay un poco de ansiedad de querer que sea ya y los nervios de decir bueno, ya estamos ahí, qué va a pasar, es el último, cómo nos va a ir y sí, por un lado, no vemos la hora de que llegue y por el otro el cagazo de querer que nos vaya bien".

Respecto a las posibilidades de consagrarse en Catar, 'la Pulga' señaló que no están entre los favoritos para lograr el título. "No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba. No sé si somos los grandes candidatos, pero Argentina es candidato siempre, por su historia y lo que significa. Pero no somos los máximos favoritos, hay otras selecciones que están por encima de nosotros", comentó.

