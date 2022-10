Biden: "No nos hemos enfrentado a la perspectiva de un armaguedón desde la crisis de los misiles de Cuba"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró este jueves que hoy existe la mayor amenaza para que se produzca "un armaguedón" desde la crisis de los misiles de Cuba, que tuvo lugar en octubre de 1962.

"No nos hemos enfrentado a la perspectiva de un armaguedón desde [la época del expresidente de EE.UU. John F.] Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba", afirmó, cita AP.

En ese contexto, sostuvo que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "no estaba bromeando cuando hablaba sobre el uso de armas nucleares tácticas o armas biológicas o químicas". Biden dijo que el uso de armas nucleares tácticas de bajo rendimiento puede rápidamente salirse de control y provocar la destrucción global.

"No creo que exista [...] la capacidad de usar fácilmente un arma táctica nuclear y no acabar con un armaguedón", destacó Biden.

Cabe recordar que la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró este martes que Washington no dispone de datos que demuestren que Rusia planea usar armas nucleares. "No hemos visto ninguna razón para ajustar nuestra propia postura nuclear estratégica ni tenemos indicación de que Rusia se está preparando para usar armas nucleares inminentemente", dijo la vocera.

Amenazas de uso de armas nucleares

Últimamente EE.UU. viene amenazando a Rusia y China con usar armas nucleares para defender sus "intereses vitales" y a sus aliados. A mediados de septiembre, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, volvió a insistir en esa posibilidad. La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, también advirtió durante la reciente campaña electoral por la jefatura del Gobierno, que está dispuesta a usar armas de destrucción masiva si es necesario.

Por su parte, Putin declaró en agosto que en una guerra nuclear "no podrá haber ganadores" y "no debe librarse nunca". El mandatario recalcó que Moscú sigue cumpliendo "de forma sistemática" con "el espíritu y la letra" del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT, por sus siglas en inglés).

A finales de septiembre, el mandatario ruso denunció que varios políticos de la OTAN amenazaban con utilizar armas nucleares contra Rusia y que recurrían al "chantaje nuclear". Putin recordó que Rusia también dispone de diversas armas, algunas de las cuales son más modernas que las de la OTAN. "Aquellos que tratan de chantajearnos con armas nucleares, deben saber que la rosa de los vientos puede girar en su dirección", enfatizó Putin.

En otra ocasión, el presidente ruso recordó que EE.UU. es el único país del mundo que ha utilizado dos veces armas nucleares, destruyendo las ciudades niponas de Hiroshima y Nagasaki.