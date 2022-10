Despiden a un profesor de la Universidad de Nueva York porque su curso fue "demasiado difícil"

Un profesor de química orgánica de la Universidad de Nueva York (EE.UU.) fue despedido luego de que 82 de sus 350 estudiantes firmaran un pronunciamiento en el que se quejaban de que su clase era "demasiado difícil" y además ponía malas calificaciones, informa The New York Times.

En su escrito, los alumnos pidieron a la administración de la universidad que "se dé cuenta de que una clase con un porcentaje tan alto de retiros y bajas notas, es signo de fracaso en hacer del aprendizaje y el bienestar de los estudiantes una prioridad y refleja mal el departamento de química, así como a la institución en su conjunto". Aunque la carta no pidió el despido del profesor Maitland Jones Jr., de 80 años, el decano de ciencias, Gregory Gabadadze, decidió suspender su contrato de trabajo.

El portavoz de la universidad, John Beckman, justificó la decisión del decano alegando que los estudiantes se quejaron del profesor por su "indiferencia, falta de respuesta, condescendencia y opacidad sobre la calificación". Beckman dijo que las notas en ese curso fueron las peores "entre todos los cursos de licenciatura en ciencias de la universidad".

Sin embargo, colegas de Jones en el departamento de química que se opusieron a la decisión escribieron una carta a Gabadadze, afirmando que les preocupaba que el caso pueda "socavar las libertades de los profesores y, en consecuencia, debilitar las prácticas pedagógicas comprobadas".

Kent Kirshenbaum, otro profesor de química en la institución, apoyó a Jones subrayando que las exigencias del curso de química orgánica no deben ser reducidas, ya que no se puede "ser un buen médico" sin que "aprecies estas transformaciones a nivel molecular".

"No quiero que me devuelvan mi trabajo"

Maitland Jones Jr. es conocido por haber cambiado la forma de enseñar esta materia. Además de escribir el manual 'Química orgánica', de 1.300 páginas, fue pionero en un nuevo método de enseñanza que se basa menos en la memorización y más en la resolución de problemas.

Su despido fue también criticado por los padres y otros estudiantes. La fundadora de Army of Parents, Elicia Brand, sostuvo que "el despido del profesor Maitland Jones Jr. es indicativo del problema al que se enfrenta nuestra nación con muchas instituciones académicas, que atienden y producen jóvenes adultos idealistas con poca educación".

Por su parte, Jones afirmó que no quiere que le devuelvan su trabajo, pero sí "asegurarse de que esto no le ocurra a nadie más". En cuanto a sus métodos de enseñanza, dijo que los profesores esperan que "los estudiantes vean que someterlos a ese rigor les hace bien", y agregó que tras la pandemia los alumnos no han sido capaces de aprender tan bien como antes.