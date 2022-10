Ronaldo se convierte en jugador "no deseado" tras no recibir ofertas de grandes equipos

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo, quien actualmente juega para el Manchester United, podría permanecer en el club inglés hasta enero del próximo año, debido a que no existen ofertas potenciales de otros equipos que estén interesados en ficharlo, informó este viernes la cadena ESPN, citando fuentes familiarizadas con el tema.

De acuerdo con las fuentes, a pesar de que Ronaldo ha manifestado sus intenciones de abandonar el club una vez concluya su contrato, el Manchester United solo ha recibido una oferta de un equipo de Arabia Saudita, la cual terminó siendo rechazada tanto por la directiva como por 'CR7'.

Asimismo, señalan que había especulaciones de que clubes que disputan la Liga de Campeones, como el Bayern Munich, el Chelsea y el Nápoles, estaban interesados. No obstante, aseguran que el equipo inglés no recibió ninguna oferta. Ante esta situación, ESPN se refirió al jugador como el "no deseado en el limbo".

También especulan que la probabilidad de que Ronaldo abandone a 'los Diablos Rojos' se reduce aún más, ya que la directiva ha informado al director técnico, Erik ten Hag, que no habría dinero para adquirir a otro jugador hasta el verano del próximo año.

El Manchester United está preparado para los nuevos intentos de 'CR7' de dejar el equipo, puesto que, en palabras del entrenador, este estaría "enfadado" por haber estado en el banquillo de suplentes durante el encuentro contra el Manchester City.

Ronaldo ha tenido un mal comienzo de temporada con su club actual, dado que solo ha anotado un gol en el partido de la Europa League contra el Sheriff de Tiraspol.

El astro del fútbol llegó al Manchester United en agosto del año pasado, proveniente de la Juventus. Su contrato con el club inglés finaliza hasta junio del 2023, pero existe la opción de que pueda ser ampliado una temporada más.