"El crudo no es un caza ni un tanque, ni puede disparar": Arabia Saudita niega utilizar el petróleo como arma

Riad no usa el petróleo como arma y actúa en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP+) en beneficio del mercado petrolero global, señaló este viernes Adel al-Jubeir, ministro de Exteriores saudita, en una entrevista con Fox News.

"Arabia Saudita no politiza las relaciones sobre del petróleo. El crudo no es un arma, no es un caza, no es un tanque, no se puede disparar con esto o algo por estilo. Percibimos el petróleo como una mercancía muy importante para la economía global donde tenemos una enorme participación", explicó el ministro. "La idea de que [Arabia] Saudita lo emplearía para perjudicar a EE.UU." es "absolutamente incorrecta", agregó.

Comentando los altos precios de la gasolina en EE.UU., Al-Jubeir indicó "el déficit de refinación" de más de 20 años como su causa.

"Estamos comprometidos en asegurar la estabilidad del mercado petrolero en beneficio de los consumidores y los productores", detalló, agregando que en el contexto de "desaceleración de economías por todo el mundo" fue importante tomar la medida "preventiva" para evitar "el colapso del mercado energético".

Esta semana el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, señaló que su país está considerando diferentes opciones de respuesta en las relaciones con Arabia Saudita tras los recortes de producción de crudo anunciados por la OPEP+.