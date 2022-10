La Universidad de Columbia pagará 165 millones de dólares a víctimas de abuso sexual

La Universidad de Columbia, en Nueva York (EE.UU.), junto con dos hospitales a los que está afiliada, ha anunciado un acuerdo de 165 millones de dólares como indemnización para las 147 víctimas de abuso sexual del ginecólogo Robert A. Hadden, un antiguo especialista de estos centros de salud que no ejerce como médico desde 2012.

Los hospitales establecieron un fondo de compensación superior a los 165 millones de dólares. Este acuerdo es la continuación de otro por el que ya pagaron 71,5 millones de dólares y que fue suscrito el año pasado por estos centros de salud y 79 pacientes del mismo acusado.

"Lamentamos profundamente el dolor que las pacientes de Robert Hadden padecieron y esperamos que estas resoluciones concedan algo de apoyo a las mujeres a las que hizo daño", anunció el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia.

El antiguo médico fue acusado por abuso sexual en 2016, se declaró culpable, pero no fue condenado a prisión. Sin embargo, ahora se enfrenta a un juicio por cargos federales por seducir a pacientes mujeres, incluso menores de edad, informa el diario The New York Times.

Una de las víctimas del antiguo médico fue Evelyn Yang, la esposa del excandidato presidencial Andrew Yang. Evelyn Yang estaba embarazada de siete meses cuando fue agredida. "Yo estaba vestida y lista para irme. Luego, en el último momento, dijo algo así como: 'creo que necesitarás una cesárea', me tiró hacia él, procedió a desvestirme y examinarme internamente sin guantes", explicó.

El caso sobre abuso sexual de Robert A. Hadden es uno de los más serios en los últimos años. La investigación comenzó en el 2012, cuando una paciente informó a un policía que el médico Robert A. Hadden la había tocado mientras la examinaba. Después, seis mujeres presentaron acusaciones similares.