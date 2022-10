Más de 9.000 personas firman una petición para que Duque renuncie como director de Concordia para Amazonía

Más de 9.000 personas han firmado una petición en la plataforma Change.org para que el expresidente de Colombia, Iván Duque, renuncie como director de la Iniciativa Concordia para la Amazonía, una alianza público-privada creada recientemente para la protección del pulmón del planeta, recoge El Tiempo.

En la petición se estipula que no se debe permitir que "personas inescrupulosas, acaben con los recursos naturales de la humanidad". "Exijamos su renuncia y salvemos a la Amazonía", reza el texto. En referencia a Duque, quien ocupó el cargo el pasado 19 de septiembre, la petición señala que "no es posible que una persona que no tiene respeto por lo ambiental maneje el pulmón del mundo".