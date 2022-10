Messi tiene las "puertas abiertas" en el Barça, pero su regreso aún se ve lejano

Según ESPN, un potencial acuerdo entre ambas partes en términos de contrato no sería sencillo.

El F.C. Barcelona parece no querer desistir de la idea de llevar de vuelta a Lionel Messi. En una entrevista reciente, el vicepresidente económico del equipo, Eduard Romeu, aseguró que su llegada sería posible en este momento desde el punto de vista económico.

"Si volviese, vendría gratis. Así que seguro que sí sería viable. En todo caso, se trata de una decisión técnica y del jugador", afirmó en diálogo con Catalunya Ràdio a finales de septiembre.

Asimismo, en una rueda de prensa este jueves, precisó que, si la dirección deportiva del club lo considera, se pondrían a "trabajar" para que regresara. "Leo Messi es un activo del Barça y tiene las puertas abiertas del club, obviamente", subrayó.

¿Opción remota?

Sin embargo, distintas fuentes cercanas al asunto le aseguraron a ESPN este viernes que, aunque los directivos del club catalán continúan discutiendo y estudiando sus opciones, a día de hoy la posibilidad de concretar un traspaso es remota.

El canal explica que un potencial acuerdo entre ambas partes en términos de contrato no sería sencillo, "a no ser que se rebaje mucho la ficha", como sucedió durante las negociaciones que desembocaron en la partida de Messi del equipo culé el año pasado. Recordemos que el astro argentino firmó en agosto de 2021 un contrato por dos años con el Paris Saint-Germain (PSG), luego de que el Barcelona anunciara que no podía renovar al delantero por cuestiones de presupuesto, pues mantenerlo en la nómina implicaba sobrepasar el tope de gastos previstos por La Liga.

Asimismo, a este inconveniente se suma la deuda salarial que aún mantiene el Barça con el jugador y con su padre, Jorge Messi, quien también es su representante, subraya el medio.

El futuro de Messi

El PSG ha expresado su intención de ampliar el acuerdo actual que mantiene con el argentino, con lo que vestiría la camiseta del club parisino un año más luego del final de la presente temporada. No obstante, pese que voces cercanas a Messi consideran muy factible que opte por esa opción, 'La Pulga' definirá su futuro deportivo después del Mundial de Catar.

A comienzos de esta semana, el periodista y presentador español Josep Pedrerol habló de las intenciones de la MLS para que el atacante juegue en el fútbol de Estados Unidos. Reveló que, en una importante reunión de esa liga, gente cercana a Messi había comentado que la temporada que viene ese plan no sería posible porque él "quiere jugar en el Barça".

De acuerdo con ESPN, un equipo de la MLS, el Inter de Miami, está atento al futuro de la estrella desde hace tiempo y sus directivas están convencidas de que pueden seducirlo.