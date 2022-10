Una fisicoculturista argentina muere en Brasil poco después de convertirse en subcampeona continental

Una atleta argentina murió este sábado en Brasil horas después de consagrarse subcampeona sudamericana de fisicoculturismo.

Se trata de Johanna Colla, de 30 años, que había viajado con la delegación argentina hasta la ciudad de Sao Paulo para participar del Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness en la categoría Woman's Physique.

Los familiares de Johanna confirmaron el fallecimiento por medio de las redes sociales e informaron que sufrió un paro cardiorrespiratorio, aunque aclararon que todavía no se conocen las causas. "Les pido por favor que no pregunten por qué, hasta que no le hagan la autopsia no vamos a saber bien", escribió su sobrina Daniela

No obstante, desde el entorno familiar solicitaron ayuda económica para traer su cuerpo al país y despedirla. "Lo pido más que nada por sus dos hijas y mi abuela", manifestó la sobrina.

En el último video publicado por la deportista en sus redes sociales, expresó su alegría tras conseguir el segundo puesto en la competencia. "Feliz, feliz. Subcampeona sudamericana. Estoy muy feliz", manifestó.