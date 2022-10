La secretaria del Tesoro de EE.UU. tacha de "inútil e imprudente" la decisión de la OPEP+

La secretaria del Tesoro de EE.UU., Janet Yellen, ha calificado de "inútil e imprudente" la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus (OPEP+) de recortar la producción en 2 millones de barriles diarios.

"Creo que la decisión de la OPEP es inútil e imprudente; no está claro qué impacto terminará teniendo, pero ciertamente es algo que, para mí, no me pareció apropiado, dadas las circunstancias que enfrentamos", sostuvo Yellen durante una entrevista con el periódico Financial Times, agregando que Washington está "muy preocupado por los países en desarrollo y los problemas que enfrentan".