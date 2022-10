Descubren un componente clave para la vida en una luna de Saturno

Un equipo internacional de científicos hallaron evidencias de la existencia de abundantes cantidades de fósforo, un componente clave para la vida, disueltas en el océano subterráneo de Encélado, la luna de Saturno. La nave espacial Cassini descubrió el agua líquida del subsuelo de Encélado y analizó muestras a medida que columnas de granos de hielo y vapor de agua brotaban al espacio desde las grietas en la superficie helada de la luna, según comunicaron recientemente.

El fósforo es esencial para la creación de ácidos nucleicos, moléculas energéticas, membranas celulares e interviene en muchísimas reacciones metabólicas que son fundamentales para la vida en la Tierra. "Lo que hemos aprendido es que la pluma [columnas de granos de hielo y vapor de agua analizadas] contiene casi todos los requisitos básicos de la vida tal como la conocemos", comentó Christopher Glein del Instituto de Investigación del Suroeste, en EE.UU., quien es coautor del estudio.

"Si bien el elemento bioesencial fósforo aún no se ha identificado directamente, nuestro equipo descubrió evidencia de su disponibilidad en el océano debajo de la corteza helada de la luna", subrayó este destacado experto en oceanografía extraterrestre. Los investigadores desarrollaron el modelo químico más detallado hasta la fecha de cómo los minerales del lecho marino de Encélado se disuelven en el océano y predijeron que los minerales de fosfato serían inusualmente solubles allí.

"Se descubrió que el agua del océano en la luna es altamente alcalina (muy salada) y carece de oxígeno, similar al agua de soda que la gente bebe en la Tierra", comentó a Xinhua, este domingo, el investigador Hao Jihua, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China. En tal entorno de 'soda', el fósforo tardaría unos 100.000 años en disolverse de las rocas de Encélado, sin embargo, al estimar que este océano de agua líquida podría haber existido durante más de 100 millones de años, se calcula que las rocas del planeta han liberado cantidades considerables de fósforo, analizó Hao.

La química "subyacente tiene una elegante simplicidad que hace que la presencia de fósforo disuelto sea inevitable, alcanzando niveles cercanos o incluso más altos que los del agua de mar de la Tierra moderna", dijo Glein en el comunicado. "Lo que esto significa para la astrobiología es que podemos estar más seguros que antes de que el océano de Encélado es habitable", agregó.

"En los años transcurridos desde que la nave espacial Cassini de la NASA visitó el sistema de Saturno, los descubrimientos que han sido posibles gracias a los datos recopilados nos han impresionado repetidamente", comentó Glein. "Encélado es uno de los principales objetivos en la búsqueda de vida por parte de la humanidad en nuestro sistema solar", dijo.

"La búsqueda de habitabilidad extraterrestre en el sistema solar ha cambiado de enfoque, ya que ahora buscamos los componentes básicos para la vida, incluidas las moléculas orgánicas, el amoníaco, los compuestos que contienen azufre y la energía química necesaria para sustentar la vida", explicó el experto. "El fósforo presenta un caso interesante porque trabajos anteriores sugirieron que podría ser escaso en el océano de Encélado, lo que atenuaría las perspectivas de vida", agregó.

Por lo común que ha resultado encontrar mundos con océanos de agua líquida debajo de una capa superficial de hielo, como las lunas Europa, Titán y Encélado o el planeta enano Plutón, se ha ampliado enormemente la cantidad de mundos en los que es posible la búsqueda de vida en toda la galaxia. Los resultados de esta investigación se publicaron el pasado 19 de septiembre en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).