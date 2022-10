Sentencian a cadena perpetua a una madre por la muerte de su hija enferma, que dejó sola en casa para ir a un bar

La pequeña, de 7 años, tenía síndrome de Down y una parálisis cerebral. No podía comunicarse, requería una sonda de alimentación y atención las 24 horas. Su madre se declaró culpable de asesinato por no haberle brindado la atención médica necesaria.