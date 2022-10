Chile, Argentina, Brasil y EE.UU. realizan un ejercicio aéreo multinacional en Suramérica "bajo la normativa y metodología de la OTAN"

#Salitre2022A #FAB chegou hoje pela manhã em Antofogasta (Chile), para participar do exercício multinacional combinado Salitre IV.O evento, envolvendo as Forças Aéreas do Chile, Brasil, Argentina, Uruguai e EUA, ocorre entre os dia 8 e 22 de outubro.#AsasQueProtegemOPaíspic.twitter.com/mqSYNdbkjq