Dimite la presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles tras filtrarse sus comentarios racistas

Nury Martínez, presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles (California, EE.UU.), renunció este lunes al cargo tras filtrarse una serie de comentarios racistas que hizo durante una conversación con líderes latinos de la ciudad, informa AP.



"Al final, no son mis disculpas lo que más importa; serán las acciones que tome a partir de este día. Espero que me den la oportunidad de hacer las paces", dijo en un comunicado. "Por lo tanto, con efecto inmediato dimito como presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles", añadió, aunque no detalló si también renuncia a su escaño en el organismo.

Este domingo el diario Los Angeles Times difundió la grabación de una charla que tuvo lugar en octubre de 2021, en la que Martínez dice que el concejal blanco Mike Bonin trata a su hijo negro como si fuera un "accesorio", y afirma que el niño "parece changuito" y se comporta "como un mono".

La edil hizo ver que el menor de edad se había portado mal un día en que iba con Bonin en una carroza durante un desfile por el Día de Martin Luther King Jr. "Lo están criando como a un niño blanco", comentó. "Pensé: 'este chico necesita una paliza. Déjame llevarlo a la vuelta de la esquina y luego lo traeré de vuelta'", sostuvo.

"Pequeña perra"

Asimismo, se refirió a Bonin como "una pequeña perra", y en otro momento se burló de los oaxaqueños que viven en una zona del barrio Koreatown, mayoritariamente hispana, a los que llamó "gente pequeña y morena" y "feos"

El contenido de la grabación generó amplia polémica. "Ningún niño debería ser objeto de comentarios tan racistas, crueles y deshumanizantes, especialmente por parte de un funcionario público. Es doloroso saber que algún día leerá estos comentarios", dijeron Bonin y su marido en una declaración.

Martínez es hija de inmigrantes de clase trabajadora. Fue elegida miembro del Concejo Municipal de Los Ángeles en 2013 y en 2020 se convirtió en la primera presidenta latina de dicho organismo. La filtración ocurre pocas semanas antes de que se celebren las elecciones para la oficina del alcalde y varios escaños del mencionado ayuntamiento.