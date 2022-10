Demandan a Amazon por vender un químico mortal utilizado por adolescentes para suicidarse

Dos familias en EE.UU. cuyos hijos adolescentes se suicidaron supuestamente con una substancia comprada en Amazon están demandando al gigante tecnológico, al que acusan de vender a sabiendas un químico mortal, informa NPR.

En la demanda, presentada en septiembre en un Tribunal de California, se alega que los adolescentes compraron lo que se conoce como 'kit de suicidio', ya que Amazon recomendaba a los usuarios que compraron el químico que también adquirieran una báscula para medir la dosis correcta, un medicamento contra el vómito y un "manual sobre suicidio asistido".

Los padres de Kristine Jónsson, de 16 años, de Ohio, y los padres de Ethan McCarthy, de 17 años, de Virginia Occidental, argumentan que Amazon es, en parte, responsable de la muerte de sus hijos, porque vendía en su sitio el conservante de alimentos nitrito de sodio.

En este sentido, las abogadas de las familias de las víctimas, Carrie Goldberg y Naomi Leeds, denuncian que "Amazon está vendiendo un producto que resulta tan letal como el cianuro".

"Esto es diferente a que vendan cuerdas, cuchillos u otros utensilios que pueden usarse para matarse, porque no existe un uso doméstico para él [el nitrito de sodio] al nivel de pureza (98-99%) que se vende", añadieron.

El conservante de alimentos se usa tradicionalmente en bajas concentraciones para curar carnes como el jamón, el tocino y las salchichas. Pero quienes consumen el químico en gran cantidad pueden tener problemas para respirar, sufrir dolor abdominal, con resultados fatales en algunos casos.

Algunos nitritos de sodio que se venden en Amazon son de una pureza tan alta que ingerir una sola cucharadita conducirá a la muerte casi con toda seguridad, sostiene Goldberg.

Las abogadas apuntan que existe un antídoto para el químico, el azul de metileno, que viene en forma de inyección.

En su demanda indican que Amazon vendió espacios publicitarios en varias páginas de nitratos de sodio a una marca de azul de metileno, mientras que la página del fabricante de sustancias peligrosas, la compañía Loudwolf, no mencionó el antídoto.

La respuesta de Amazon

Amazon difundió un comunicado en el que extienden su "más sentido pésame" a las familias de los adolescentes fallecidos y recalcan que la seguridad de los clientes es una prioridad para la empresa. Asimismo, la compañía subraya que requiere que los vendedores sigan todas las leyes y regulaciones aplicables.

No obstante, el representante de la compañía agregó que "el nitrito de sodio es un producto legal y ampliamente disponible que ofrecen los minoristas para conservar alimentos" y que "no está destinado al consumo", aunque, "desafortunadamente, como muchos productos, puede no ser utilizado correctamente".

Anteriormente, Amazon ya había recibido quejas de personas que alertaban a la compañía de que los clientes usaban el medicamento para suicidarse.

Los 'kits de suicidio' de la empresa Loudwolf ya no se venden en la plataforma.