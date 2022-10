Un exgerente de Starbucks revela que le ordenaron castigar a los empleados prosindicales

El hombre afirmó que debía asegurarse de que un administrador esté siempre presente en los locales para que los empleados "no se sientan cómodos hablando del sindicato".

Un exgerente de locales de Starbucks en Nueva York (EE.UU.) afirmó que se le ordenó señalar y castigar a los empleados prosindicales por razones no relacionadas, por ejemplo, por llevar pantalones morados, reportó este martes Bloomberg que tuvo acceso al testimonio judicial del hombre.

David Almond, que dirigía una serie de cafeterías de la zona de Buffalo, declaró bajo juramento ante un juez de la Junta Nacional de Relaciones Laborales en agosto que los altos cargos de Starbucks enumeraron los nombres de los empleados que la empresa había determinado que apoyaban el sindicato y le dijeron que los castigara.

En uno de los casos, un director de distrito le preguntó a Almond si una persona concreta de la lista había cometido alguna infracción en el pasado. Cuando Almond respondió que esa persona era un gran empleado, su superior le indicó que inventara alguna excusa para castigarla, reveló el hombre.

Asimismo, Almond señaló que le ordenaron asegurarse de que un administrador esté siempre presente en los locales para que los empleados "no se sientan cómodos hablando del sindicato".

El exgerente de cafeterías de Starbucks aseveró que renunció a la compañía en enero por la campaña antisindical de la empresa. "He trabajado toda mi vida para construir una carrera íntegra, y no iba a permitir que Starbucks me la quitara", subrayó.