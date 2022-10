La OTAN llevará a cabo ejercicios nucleares

La OTAN realizará la próxima semana los simulacros nucleares anuales denominados Steadfast Noon, confirmó este martes el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg.

"Se trata de un entrenamiento rutinario, que se realiza cada año, para mantener nuestra disuasión segura, protegida y eficaz", aseveró Stoltenberg, quien agregó que "el objetivo fundamental de la disuasión nuclear de la OTAN ha sido siempre preservar la paz, evitar la coacción y disuadir la agresión".

Al ser preguntado si existe una posibilidad de que las maniobras provoquen un error de cálculo en medio de las crecientes tensiones con Rusia, el secretario general de la Alianza descartó tal preocupación. "Ahora es el momento adecuado para ser firmes y dejar claro que la OTAN está ahí para proteger y defender a todos los aliados", subrayó. También detalló que los ejercicios fueron planeados antes del inicio de la operación especial militar rusa en Ucrania.

Según el jefe de la OTAN, la alianza enviaría una "señal muy equivocada" si cancelara las maniobras debido a la crisis de Ucrania. "Si ahora creamos las bases para cualquier malentendido, error de cálculo en Moscú sobre nuestra voluntad de proteger y defender a todos los aliados, aumentaríamos el riesgo de una escalada y eso es lo último que haremos", destacó.

Últimamente, EE.UU. viene advirtiendo a Rusia y a China con la posibilidad de usar armas nucleares para defender sus "intereses vitales" y a sus aliados. A mediados de septiembre, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, volvió a insistir en esa posibilidad.

La semana pasada, el presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró que hoy existe la mayor amenaza para que se produzca "un armagedón" derivado del uso de armas de destrucción masiva. "No nos hemos enfrentado a la perspectiva de un armagedón desde [la época del expresidente de EE.UU. John F.] Kennedy y la crisis de los misiles en Cuba", afirmó.

Por su parte, el presidente ruso Vladímir Putin declaró en agosto que en una guerra nuclear "no podrá haber ganadores" y "no debe librarse nunca". El mandatario recalcó que Moscú sigue cumpliendo "de forma sistemática" con "el espíritu y la letra" del Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT, por sus siglas en inglés).