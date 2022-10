Retiran los cargos contra Adnan Syed, que pasó 23 años en prisión acusado falsamente de asesinato

Fiscales de la ciudad de Baltimore, EE.UU., retiraron el martes los cargos contra Adnan Syed, quien fue liberado el mes pasado después de pasar 23 años en prisión intentando demostrar su inocencia por un asesinato que se relató en el exitoso pódcast 'Serial', informa The New York Times.

El asesinato de Hae Min Lee

Syed, de 41 años, había estado cumpliendo cadena perpetua después de ser declarado culpable de estrangular a su compañera de escuela secundaria y exnovia, Hae Min Lee, cuyo cuerpo fue encontrado enterrado en un parque en Baltimore en 1999.

Syed y Lee mantenían una relación amorosa mientras eran estudiantes. Los fiscales del caso sugirieron que él la mató debido a que la joven comenzó a salir con otra persona en diciembre de 1998, después de su separación.

'Serial'

En 2014, se lanzó el exitoso pódcast 'Serial', cuyos 12 episodios de la primera temporada se centraron en el caso de Adnan.

La presentadora y periodista detrás del programa, Sarah Koenig, investigó decenas de documentos y habló con algunos conocidos de los implicados.

En el pódcast se plantearon preguntas sobre la competencia del abogado de Syed y la veracidad de las pruebas proporcionadas por Jay Wilds, el testigo clave de la Fiscalía, ya que su relato cambiaba a lo largo de sus entrevistas y no coincidía con los registros de llamadas y los datos de telefonía celular.

No obstante, el programa no llegó a una conclusión firme sobre la inocencia o culpabilidad de Syed, pero Koenig sintió que no había pruebas suficientes para haberlo condenado.

Pruebas de inocencia

Solo el mes pasado, después de que el pódcast ganó popularidad en las redes sociales, el juez anuló la condena de Syed, pero los fiscales tenían 30 días para decidir si procederían con un nuevo juicio o retirarían definitivamente los cargos.

Una investigación había señalado a dos posibles "sospechosos alternativos", que anteriormente fueron acusados de agresiones sexuales y violación, y tenían motivos para cometer el delito. Uno de ellos, según el expediente, incluso amenazó a la adolescente con matarla.

La Oficina de Marilyn J. Mosby, el fiscal estatal para la ciudad de Baltimore, también informó de que el vehículo de la víctima había sido encontrado justo detrás de la casa de un familiar de uno de los sospechosos.

Además, Mosby dijo que la prueba de ADN de la ropa de la víctima se realizó por primera vez hace poco, y mostró que el ADN en sus zapatos no pertenecía a Syed. Esta prueba fue clave y permitió a los fiscales retirar definitivamente los cargos.

Por su parte, la abogada de Syed, Erica J. Suter, aseguró que el juicio inicial se basó en "datos inexactos y engañosos sobre la ubicación del teléfono móvil" de su cliente, que mostraron que el día del asesinato él estaba en el área del parque.

A pesar de la liberación del hombre, la investigación sobre quién mató a Lee sigue abierta. "Todavía es un caso abierto y pendiente, pero con respecto a Adnan Syed, el caso está terminado", dijo Mosby en una conferencia de prensa el martes.