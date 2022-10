"Estoy orgulloso de mi hijo": Joe Biden defiende a Hunter ante los posibles cargos penales en su contra

El presidente de EE.UU., Joe Biden, se pronunció sobre las posibles acusaciones penales por supuesto fraude fiscal y declaraciones falsas que podría afrontar su hijo Hunter, de quien dijo estar "orgulloso" por haber "superado" la adicción a las drogas.

La semana pasada, The Washington Post informó de la existencia de suficientes pruebas como para imputar cargos al hijo del mandatario por mentir en un formulario federal de verificación de antecedentes para la compra de un arma de fuego. El propio Hunter Biden reconoció en su libro de memorias, publicado en 2021, que compró el arma en un momento en que luchaba contra la adicción a los estupefacientes. La ley federal estadounidense requiere que los compradores de armas certifiquen que no consumen o no son adictos a drogas ilegales.

"Bueno, antes que nada, estoy orgulloso de mi hijo", respondió el presidente en una entrevista con la CNN emitida este martes. El jefe del Estado comentó que Hunter "se enganchó a las drogas" de la misma manera como ocurre en "muchas familias", pero enfatizó que su hijo "ha superado" su adicción y "estableció una nueva vida".

"Estoy orgulloso de él"

Además, el inquilino de la Casa Blanca dijo estar "seguro" de que lo que dice y hace su hijo es "consecuente con lo que sucede". "Por ejemplo, escribió un libro sobre sus problemas y fue sincero al respecto. Estoy orgulloso de él", reiteró. En lo que respecta al arma de fuego, Joe Biden dijo que "no sabía nada", pero reconoció que Hunter también escribió sobre esto en su libro.

"Resulta que cuando hizo la solicitud para comprar un arma […], supongo que le preguntaron: '¿estás drogado o usas drogas?'. Él dijo no", comentó el mandatario.

En el formulario federal, Hunter Biden habría asegurado que no era "usuario ilegal o adicto a la marihuana o a cualquier depresivo, estimulante, narcótico u otra sustancia controlada". En su libro de memorias, el hijo del presidente admite que en esa época fumaba 'crack'.