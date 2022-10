Politico: La filtración de EE.UU. sobre el asesinato de Daria Dúguina es "una advertencia" a Ucrania

La semana pasada, The New York Times reportó que los servicios de inteligencia de Estados Unidos creen que el atentado que le costó la vida a la periodista Daria Dúguina, hija del influyente filósofo ruso Alexánder Duguin, fue autorizado por elementos dentro del Gobierno ucraniano. Según el portal Politico, que cita a un funcionario familiarizado con el asunto, la filtración de esta información "pretende ser una advertencia" a Kiev para que no vuelva a llevar a cabo "una provocación similar".

Aunque los funcionarios del país norteamericano "se enfadaron" al conocer el ataque, perpetrado el pasado 20 de agosto, Politico indica que Washington sigue comprometido a apoyar a Kiev en su conflicto bélico con Rusia. Así, planea reforzar las defensas aéreas de Ucrania tras los bombardeos rusos lanzados esta semana contra varias ciudades del país, incluida su capital, Kiev.

De acuerdo con las fuentes citadas por The New York Times, la inteligencia de EE.UU. cree que el verdadero objetivo del atentado era el padre de la fallecida, Alexánder Duguin. Asimismo, indican que todavía no está claro quién exactamente podría haber autorizado el asesinato, pero aseguran que Washington no estaba al tanto ni proporcionó ningún tipo de asistencia para realizarlo.

Anteriormente, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) determinó que el asesinato de la periodista fue orquestado por los servicios secretos ucranianos y ejecutado por una ciudadana de Ucrania identificada como Natalia Vovk, quien tras cometer el crimen huyó a Estonia. No obstante, Kiev ha negado rotundamente su implicación en el asesinato.