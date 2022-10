Biden: "Nómbrenme a un presidente de la historia reciente que haya hecho tanto"

El presidente de EE.UU., Joe Biden, que este mes de noviembre cumplirá 80 años, ha salido al paso de las preocupaciones que suscita en muchos estadounidenses su avanzada edad y se ha jactado de sus logros en una entrevista exclusiva con CNN.

"Miren lo que he hecho", respondió el líder norteamericano a la pregunta de qué puede decirle a los demócratas que apoyan su labor, pero están inquietos por su salud y su estado físico. "Nómbrenme a un presidente de la historia reciente que haya hecho tanto como yo en los primeros dos años", aseveró el jefe de Estado.

El inquilino de la Casa Blanca sugirió que, aunque puede ser que a alguien no le guste lo que ha hecho, "a la gran mayoría del pueblo estadounidense" sí le gusta.

Además, Biden, que juró el cargo como el 46.º presidente de EE.UU. a los 78 años, lo que le convirtió en el mandatario con más edad en la historia del país, restó importancia a los años que se tengan, pues —dijo— "es una cuestión de poder hacer el trabajo".

"Creo que puedo hacer el trabajo, he sido capaz de hacer el trabajo, he conseguido hacer más… He conseguido la reducción de la inflación", dijo Biden. "¿Alguien ha hecho más en los primeros dos años de administración?", se preguntó al final el político.

Fracasos de Biden

El pasado mes de junio, The New York Times escribió, basándose en las entrevistas de 50 funcionarios del Partido Demócrata, que el hecho de haber "fracasado" repetidamente a la hora de aprobar leyes de gran importancia para el partido, ha dejado a Biden con índices de aprobación extremadamente bajos, por lo que sus adeptos "parecen sentir pena por él".

Según el diario, los líderes demócratas buscan explicaciones para "las calamidades" que vivió el país y que "parecen estar fuera del control de Biden", como tasas de inflación que no se han visto en cuatro décadas, aumento de los precios de la gasolina, una serie de tiroteos mortíferos y la anulación del derecho federal al aborto, entre otras.

"Camarilla elitista de belicistas"

Las tensiones dentro del partido se han agravado aún más últimamente. La excongresista estadounidense Tulsi Gabbard anunció este martes que abandona a la formación, que calificó de "camarilla elitista de belicistas" que "están arrastrando [a la nación] cada vez más cerca de la guerra nuclear".

Paralelamente, el expresidente republicano de EE.UU., Donald Trump, condenó las políticas de Biden y opinó que, por sus acciones y declaraciones inadecuadas, el planeta se encuentra al borde de la Tercera Guerra Mundial tras la agudización del conflicto armado en Ucrania.

"Nunca habremos tenido una guerra como esta y todo se debe a gente estúpida que no entiende nada", señaló el exinquilino de la Casa Blanca. "Tenemos que ser inteligentes y ágiles. Tenemos que saber qué decir, qué hacer. Y estamos diciendo exactamente lo incorrecto", aseveró.